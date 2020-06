Na Třebíčsku by mohlo být první muzeum mobilních telefonů

Šemíkovice (Třebíčsko) - Devětatřicetiletý sběratel Zdeněk Lukavec z Třebíče plánuje otevřít muzeum mobilních telefonů, zřejmě první v zemi. Jeho sbírka obsahuje i několik kilogramů vážící mobilní telefony, které mohl český zákazník začít používat po roce 1989. Podstatná část sbírky jsou funkční přístroje značky Nokia. Sbírku poprvé představí 22. srpna na výstavě v Hrotovicích na Třebíčsku. Tamní zámek by se mohl stát i místem pro trvalé vystavení sbírky.

Srpnová akce Hrotovický koločas spojená se srazem veteránů dává pravidelně prostor i sběratelům. "Přišlo mi to tematické - do retrovýstavy budou mé telefony pasovat," řekl Lukavec.

I když sběratel běžně využívá nejmodernější mobilní telefony na trhu, před několika lety se začal poohlížet po starších modelech. Zpočátku nechtěl nic víc, než si znovu pořídit asi šest telefonů, které od mládí vlastnil, a vystavit si je v kanceláři své firmy. "Začalo to tak, že mě vlastně iphone omrzel. Často jsem ho odkládal, abych ho neslyšel," řekl Lukavec. V tu dobu koupil bazarový telefon Nokia 5110, který byl jedním z jeho prvních mobilních telefonů v mládí. Přístroj za 600 korun začal znovu používat. "Najednou jsem zjistil, že mě baví mnohem víc, než ten za 30.000 korun - žádný facebook, nic. Byla to nádhera, úplně jsem si u něj odpočinul," řekl Lukavec.

Jeho sbírku tvoří telefony prodávané přibližně do roku 2005, prozatím jsou uložené na jeho chalupě v Šemíkovicích na Třebíčsku. Prostor dává jen těm telefonům, jejíchž součástí ještě nebyly fotoaparáty. Nejstarší je kufříkový asi čtyřkilový Nokia Talkman, který v Československu začala v roce 1991 prodávat společnost Eurotel. "Musel jsem ho shánět opravdu dlouho, ulovil jsem ho ze Slovenska asi před třemi měsíci. Dočetl jsem se, že svého času stál i 250.000 korun, byl opravdu jen pro vyvolené," řekl Lukavec. Vzácnější je podle něho ještě model Nokia Senator, který mu ve sbírce chybí. "A asi už ho ani nikdy neseženu, je to jeden z prvních mobilních telefonů, který kdy kdo vyprodukoval, pokud by byl k mání, bude asi za dost vysokou cenu," řekl Lukavec.

Sběratelství mobilních telefonů podle něho láká stále víc lidí. Může to být až tak zajímavý artikl, že se na trhu objevují napodobeniny, tvářící se jako originály z 90. let ještě v původním balení.

Lukavec sbírá mobilní telefony asi tři roky. Nedávno zprovoznil webové stránky www.muzeumgsm.cz, které vzhledem simulují zeleně podsvícenou obrazovku prvních mobilních telefonů. Jako exponáty muzea připravil přibližně stovku přístrojů ve výborném stavu. Většina je také funkční, některé i s původními bateriemi.

Vzhledem k rozrůstající se sbírce je podle Lukavce muzeum jedinou možností, jak ve sběratelství pokračovat. "Zároveň jsem zjistil, že je o téma velký zájem, sběratelů je hodně, ale ještě nikoho nenapadlo otevřít muzeum, aby si lidé mohli staré telefony prohlédnout a zavzpomínat si," řekl Lukavec. Oslovil na Třebíčsku několik měst a obcí, zájem projevily Hrotovice. Konkrétní dohoda ještě uzavřená není, bude záležet i na ohlasu, jakou bude mít srpnová výstava.