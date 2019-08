Na trati u Mariánských Lázní se dnes opět rozjedou vlaky

Mariánské Lázně (Chebsko) - České dráhy dnes v podvečer obnoví provoz svých vlaků u Mariánských Lázní, v místě, které poškodila červencová nehoda nákladního vlaku. První dálkové spoje tudy projedou kolem 19:00, informovala ČTK mluvčí drah Gabriela Novotná.

"Prvními spoji budou Západní expresy Ex 563 Cheb - Plzeň - Praha hlavní nádraží s plánovaným odjezdem z Mariánských Lázní v 18:54 hod a v opačném směru projede opraveným místem první vlak Ex 554 Praha - Plzeň - Cheb s plánovaným příjezdem do Mariánských Lázní v 19:05 hod. První regionální vlaky budou spoje Cheb - Planá u M.Lázní/Planá u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně," upřesnila Novotná.

Při nehodě 28. července vykolejilo 11 cisteren s práškovým vápencem, které poničily trať i železniční trakci a část z nich se sesula na násep pod tratí. Nehoda poškodila asi 200 metrů kolejí a 300 metrů trakčního vedení a způsobila škodu asi za 20 milionů korun. Nikdo nebyl zraněn.

Železniční provoz na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou vystřídala během oprav náhradní autobusová doprava.