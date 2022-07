Na Tour de France dostanou po horských prověrkách šanci opět spurtéři

Castelnau-Magnoac (Francie) - Po náročných pyrenejských etapách by se dnes na Tour de France měli opět ke slovu dostat spurtéři. V 19. etapě z Castelnau-Magnoac do Cahors čeká peloton 188,3 km dlouhá převážně rovinatá trasa pouze se dvěma stoupáními čtvrté kategorie, která by nijak neměla promluvit do pořadí v čele celkového hodnocení.

Žlutý dnes si ve čtvrtek v poslední horské zkoušce upevnil etapovým vítězstvím Dán Jonas Vingegaard a premiérové vítězství na Tour by mu už nemělo uniknout. Před šampionem posledních dvou ročníků Tadejem Pogačarem ze Slovinska vede o tři minuty a 26 sekund. Závod skončí v neděli v Paříži.