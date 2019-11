Na tohle jsem čekal celý život, řekl Frydrych po Barceloně

Barcelona - Slávistický obránce Michal Frydrych si v úterý v Barceloně odbyl premiéru ve skupině Ligy mistrů a pomohl k nečekané remíze 0:0. Devětadvacetiletý fotbalista bral zápas na stadionu Camp Nou jako splněný sen a hodně si oddechl, když po jeho zaváhání domácí kapitán Lionel Messi trefil břevno.

"Už odmala jsem měl sen zahrát si Ligu mistrů. Mohl jsem stát na hřišti, poslouchat hymnu. Dá se říct, že jsem na to čekal celý život a jsem moc rád, že se mi to mohlo splnit," řekl novinářům Frydrych, kterého do základní sestavy posunulo vážné zranění Davida Hovorky. "Strach jsem určitě neměl. Kde jinde si zahrát než na Barceloně? Když už to má přijít, tak ať to stojí za to," dodal slávistický stoper.

Ve 35. minutě byl u jedné z největších šancí domácích, když mu utekl hvězdný útočník Messi a po typické akci zamířil do břevna. "To byla hodně nepříjemná situace. Udělal jsem trošku chybičku, že jsem zareagoval na jeho první pohyb. On se pak jednoduše s balonem otočil. Snažil jsem se ho dohnat, i když to bylo těžké. Kúdy (Ondřej Kúdela) ho dobře vytlačil, já se ho ještě snažil rozhodit před střelou, naštěstí trefil jenom spojnici," uvedl Frydrych.

Svůj výkon nebral jako odpověď těm, kteří nevěřili, že dokáže Hovorku nahradit. "Já nepotřebuju nikomu nic vracet. Jsem ve Slavii už čtyři roky, zažil jsem tady různá období, různé trenéry. Snažím se v každém okamžiku dělat všechno naplno, abych byl připravený a pomohl týmu. Pro mě je hlavní, že jsme tady nedostali gól, individuální výkon nějak neřeším. Jsem rád, že jsme to zvládli, i když některé situace byly těžké. Ale pomáhali jsme si, bojovali jsme jeden za druhého, to bylo hlavní," uvedl Frydrych.

"Jsem jenom rád, že jsem tenhle zápas mohl strávit na hřišti a popasovat se s nejlepšími hráči na světě. Bylo pro mě velkou neznámou, jak si s tím poradím a jaké to bude. Jsem rád, že se nám to takhle povedlo," doplnil ostravský odchovanec.

Ocenil brankáře Ondřeje Koláře, který české šampiony v Barceloně výrazně podržel. "Koli září celou sezonu. Potvrdil jen to, jaké jsou jeho kvality. Skvěle se v tomhle zápase předvedl a ukázal, že je naše velká opora," řekl Frydrych.

Slavia získala druhý bod ve skupině F a před závěrečnými duely s Interem Milán a v Dortmundu udržela naději na postup do osmifinále. "Potřebovali bychom sbírat víc bodů. Ale myslím, že bod na Barceloně je pro nás určitě dobrý, když v Lize mistrů tady neprohráli snad od roku 2013," řekl Frydrych.

Stejně jako při minulém vzájemném utkání v Praze, které Barcelona vyhrála 2:1, nikdo ze slávistů nezískal Messiho dres. "Neměl moc dobrou náladu. Co jsem stál vedle něj, tak ani jednou během zápasu nepromluvil. Někdo chtěl jeho dres a myslím, že po utkání šel rovnou do kabiny," konstatoval bývalý reprezentant do 21 let.