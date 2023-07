Na točnu v Č.Krumlově se vrací komedie s Petrem Rychlým, bude 25 repríz

Český Krumlov - Jihočeské divadlo dnes uvede před otáčivým hledištěm komedii Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) s Petrem Rychlým v hlavní roli. Na repertoár se komedie vrátí po čtyřech letech. Divadlo ji bude na točně hrát s přestávkami až do 10. září. Petr Rychlý ve dvojroli krále a hostinského Jindry naběhá při představení přes čtyři kilometry, čeká ho 25 repríz. Vstupenky lze ještě sehnat na pět zářijových, ostatní jsou vyprodané. ČTK to řekli divadelníci. Hraní na točně v Českém Krumlově přináší divadlu čtyři pětiny tržeb.

"Věřím, že i po 19 letech od premiéry se náš Jindřich nezmění v tom, že je to precizně vystavěná dvojnická komedie. Je to čistá žánrová věc založená na přesném herectví a rozkvétá díky skvělé souhře Petra Rychlého s hlavními členy činohry, jako jsou Věra Hlaváčková, Tomáš Kobr nebo Daniela Bambasová. Na rozdíl od minulých návratů nás nečeká žádná razantní změna. Nově obsazeny jsou jen některé menší role. Na konci letní sezony nás čeká už 150. vyprodaná repríza, a to pokládám za obrovský úspěch," řekl ČTK režisér Martin Glaser.

Představení mělo premiéru v roce 2004. Jde o jednu z několika her, jež pro otáčivé hlediště napsala dvojice Martin Glaser a Olga Šubrtová. Krále hrál původně Oldřich Vízner, v roce 2016 ho nahradil Rychlý. Na letošní reprízy se moc těšil.

"Ten návrat je moc hezký. Navíc je to velký adrenalin, protože mě požádali, jestli utáhnu 25 představení. Je to radost. Hrajete pro lidi, a tady máte vyprodáno. Já jsem se neuvěřitelně těšil. Mně to strašně uteče: já nastoupím a už neslezu. Mám rád laskavé komedie. A když se lidé tak mile smějí, je to prostě radost," řekl ČTK Petr Rychlý.

Při jednom představení naběhá přes čtyři kilometry. Kondici si udržuje i díky konverzační komedii S pravdou ven v pražském Divadle Kalich. Hraje tam on a Luboš Veselý, zrežíroval ji Rychlého syn Ondřej. "To je taky makačka, tam jsme asi hodinu padesát minut jenom my dva. Navíc tam můj syn vymyslel běžící pás, já tam na něm docela běhám, tak možná odtamtud mi zbyla fyzička," řekl Rychlý. Hraní před točnou je ale pro něj fyzicky náročnější než před čtyřmi lety. Kvůli špatnému počasí bylo oproti plánu i méně zkoušek.

Herec ocenil prostor zámecké zahrady. "Ten genius loci je nenahraditelný. Nevěřím, že až se ta scéna přestěhuje jinam, že bude mít takové kouzlo. Já věřím v energie, tradice, a tohle má šedesátiletou tradici. Jsem smutný, že bude scéna jinde. Nerozumím tomu, že když máme něco, čím se můžeme pochlubit, tak to komplikujeme," řekl herec. Nové otáčivé hlediště by mělo být v bývalém zámeckém zahradnictví, řekli v květnu členové vlády.

Vstupenky na komedii lze koupit na reprízy 3., 5., 6., 7. a 10. září. ČTK to sdělila Lenka Cimlová Ostrá z marketingu divadla.

Jihočeské divadlo zahájilo novou sezonu před otáčivým hledištěm 2. června. Připravilo šest titulů, jedinou premiérou bude v srpnu taneční představení inspirované tvorbou malíře Egona Schieleho. V Krumlově bude divadlo hrát do 10. září.

Loni přilákalo divadlo na točnu 52.469 diváků. Tržby klesly o 3,3 milionu korun na 43,9 milionu Kč. Nově muselo loni divadlo odvést poplatek deset procent ze vstupného na představení pro dospělé městu Český Krumlov, lehce přes čtyři miliony Kč.

Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Letos má provozní příspěvek od města České Budějovice téměř 154 milionů korun.