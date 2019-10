Na těžším hřišti než v Chlumci jsem ještě nehrál, řekl Krmenčík

Chlumec nad Cidlinou (Královéhradecko) - Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík podle svých slov ještě nehrál na těžším terénu než v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou, kde hattrickem zařídil Viktorii vydřené vítězství 4:3 po prodloužení a postup do čtvrtfinále domácího poháru. Podle reprezentačního útočníka musejí Západočeši zabrat a podobným soupeřům dávat více gólů.

"Já jsem asi na těžším hřišti ještě nehrál. Na třetí ligu tu mají podmínky a zázemí dobré, ale jestli na tom trénují a hrají každý zápas, tak je to opravdu vidět. To hřiště nebylo v dobrém stavu a myslím, že se to potvrdilo i na naší hře," řekl Krmenčík pro web plzeňského klubu.

Chlumec nad Cidlinou, který v tomto ročníku MOL Cupu vyřadil Příbram a Bohemians 1905, dlouho trápil i dalšího prvoligového favorita. Domácí ve 48. minutě zvýšili na 2:0 a sahali po obrovské senzaci.

"První poločas mě hodně překvapil. Oni hodně běhali, my jsme se tam dostali snad do dvou nebo tří šancí, ale ty jsme bohužel neproměnili. Druhý poločas už byl o něco lepší," konstatoval Krmenčík.

Nejlepší týmový střelec do hry naskočil krátce po druhé inkasované brance a mezi 72. a 73. minutou dal dva góly. Chvíli poté stoper Luděk Pernica otočil skóre, ale Jan Labík těsně před koncem zařídil houževnatému Chlumci prodloužení. Ve 108. minutě však Krmenčík dramatický duel rozhodl a zkompletoval hattrick.

"Hřiště určitě nebylo ideální, ale to bylo pro oba týmy stejné. Vyhráli jsme a postupujeme, ale musíme zabrat a takovým soupeřům dávat více než čtyři góly," prohlásil šestadvacetiletý útočník.

Po postupu do čtvrtfinále si hodně oddychl i Marek Bakoš, asistent plzeňského trenéra Pavla Vrby. "Vidíme to všude různě i po Evropě, naposledy tuším v Anglii, kde tým ze čtvrté ligy vyřadil Tottenham. Ve fotbale se to stává, na druhou stranu my nechceme, aby se nám to stávalo. Takže jsme rádi, že jsme postoupili," uvedl Bakoš.

"Byl to pro nás složitý zápas. Nevyužili jsme ze začátku nějaké šance a oni se chytili. Přišla krásná návštěva, domácí hráli výborně a vstřelili nám gól. Potom to bylo hodně těžké," dodal bývalý slovenský reprezentant.

slm nkr