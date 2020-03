Na test na COVID-19 nově stačí horečka 37,5 stupně

Praha - Ministerstvo zdravotnictví změnilo podmínky testování lidí s podezřením na COVID-19. Stačí buď horečka nad 37,5 stupně Celsia, suchý kašel, nebo dušnost. Dříve lékaři doporučovali test u lidí, kteří měli teplotu nad 38 stupňů. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Test může doporučit kromě krajské hygienické stanice a praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti také ambulantní plicní lékař.

"Výběr konkrétního odběrového místa vychází z dohody pacienta s indikujícím lékařem. Pacientům indikovaným k provedení odběru a laboratorního vyšetření COVID- 19 se doporučuje kontaktovat předem odběrové místo telefonicky a domluvit si termín a čas provedení odběru," uvedlo ministerstvo.

Po otestování jde nakažený na 14 dní do karantény. Její ukončení je možné podle dokumentu ministerstva zdravotnictví nejdříve po těchto dvou týdnech a tři dny po vymizení příznaků, jako je horečka, kašel, dýchací nebo zažívací potíže. Vyléčení musí prokázat dva negativní výsledky testů 24 hodin po sobě, z nichž první bude nejdříve 12 dní po zahájení karantény.

Z nemocnice může být pacient do domácího ošetřování propuštěný poté, co nemusí užívat léky na snížení teploty, zlepší se jejich dýchací potíže a zmizí zánět plic. "Pacient musí být poučen o nutnosti sledování svého zdravotního stavu, dodržování základních hygienických pravidel, nutnosti častého mytí a dezinfekce rukou," uvádí ministerstvo. Povinně bude telefonicky nebo mailem pravidelně o svém stavu informovat svého praktického lékaře.

Pokud nežije v domácnosti sám, musí i doma používat roušku, nesmí vycházet ven a ideální je pro něj samostatný pokoj. Kontakt s rodinou by měl omezit a samostatně by měl také jíst. Zvýšenou hygienu rukou musí dodržovat i rodina, zejména děti, protože se množí důkazy o tom, že virus je vylučován i do stolice.

"Virus může být detekován a vylučován z horních cest dýchacích jeden až dva dny před projevením se prvních příznaků nemoci a vylučování viru může přetrvávat po dobu sedmi až dvanácti dnů u mírných případů a až 14 dní u závažných případů," uvedlo ministerstvo v doporučení. Ve stolici se virus objevil asi u třetiny pacientů, od pátého dne s prvními příznaky až čtyři až pět týdnů. Od lidí bez příznaků je možné se nakazit stejně snadno jako u nemocných s příznaky.

V Česku se první laboratorně potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru objevily 1. března. Šlo o lidi, kteří přicestovali z Itálie. Podíl nemocných, kteří pobývali v zahraničí se postupně snižuje, v současné době se už virus šíří i v Česku.