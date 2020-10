Na test musí i malé děti, které měly rizikový kontakt či příznaky

Praha - Test na onemocnění covid-19 musí absolvovat i malé děti, které měly rizikový kontakt či mají příznaky nákazy. Radiožurnálu to sdělila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Lékařům a hygienikům v posledních dnech připomněla tuto povinnost hlavní hygienička Jarmila Rážová. Testování bez ohledu na věk platí od začátku šíření koronaviru, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Jan Brodský. Podle serveru iRozhlas.cz rodiče testy u svých potomků někdy odmítali, a tak hygienici i lékaři děti místo toho posílali rovnou do karantény, někdy ji upřednostnily i samotné hygienické stanice, když byly přetížené.

Na jednání klinické skupiny ministerstva zdravotnictví podle Hülleové jednoznačně zaznělo, že rodiče jsou povinni se s dítětem na test dostavit a umožnit tím další epidemiologické šetření, které má zabránit šíření epidemie covid-19. "Jedná se o zákonnou povinnost. Rodiče v těchto případech svým nezodpovědným chováním napomáhají k šíření infekce a ohrožují další osoby," uvedla.

Také podle Rážové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli. "Plošné testování všech osob bez ohledu na věk (tedy včetně dětí), které mají prokazatelné příznaky, platí již od začátku celé koronavirové situace," sdělil dnes ČTK Brodský. Podle něj Rážová v posledních dnech tuto informaci pouze opakovala a zdůrazňovala, aby nedocházelo k mylným interpretacím, že se testovaní některých skupin obyvatel netýká, dodal mluvčí.

"Novorozenci a děti do jednoho roku patří do rizikové skupiny. A pokud tyto děti jsou pozitivní, mohou být zdrojem nákazy pro osoby v okolí, rodinu i prarodiče," vysvětlila Hülleová. Souhlasí tak s hlavní hygieničkou, že je potřeba testovat všechny kontakty s nakaženým nebo nemocným, a to i ty dětské, aby se zabránilo dalšímu šíření. Podle Hülleové jsou děti velmi často bezpříznakové nebo mají lehké symptomy. Nejvíce se setkává s únavou, bolestí hlavy, břicha a zvýšenou teplotou. Příznaky se tak často dají zaměnit s běžným onemocněním.