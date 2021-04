Na termín očkování proti covidu čeká 250.000 lidí starších 70 let

Praha - Na termín očkování proti covidu-19 čeká více než 250.000 lidí starších 70 let, z nich 60.000 nad 80 let. Na webu o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Od středy se k očkování mohou přihlašovat také lidé ve věku 65 až 69 let. Podle dat o registracích se jich za první den přihlásilo 124.700 a přes 16.300 z nich už první den dostali také možnost rezervovat si termín k očkování.

Očkování pro starší 80 let, kteří neměli přednost coby klienti domovů pro seniory nebo zdravotníci, se otevřelo přesně před čtvrt rokem. Zájem projevilo 86 procent z lidí v této věkové skupině. Více než polovina lidí v tomto věku už dostalo obě dávky vakcíny a přes 69 procent alespoň jednu dávku.

Od začátku března jsou registrace spuštěné také pro starší 70 let. Těch žije v Česku zhruba milion a chce se nechat očkovat přes 83 procent z nich. Z těchto přibližně 843.000 lidí čeká na možnost rezervovat si termín k očkování více než 196.000, tedy asi pětina.

Jednotlivá očkovací centra přistupují k přidělování termínů různě. Některá je nabízejí kratší dobu dopředu, jiná delší. Sama si stanoví pořadí, ve kterém očkují jednotlivé preferované skupiny. Kromě věku hrají roli i profese, už od loňského prosince se mohou očkovat zdravotníci, od konce února učitelé a postupně se přidávají také pracovníci kritické infrastruktury nebo hasiči či policisté.

Ve Středočeském kraji získalo ve středu termín k očkování 2100 lidí nad 65 let, v Praze 1925 a v Moravskoslezském kraji 1667. Více než 1000 se mohlo přihlásit také v Libereckém, Jihomoravském, Jihočeské, Ústeckém a Plzeňském kraji a na Vysočině. V Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji to bylo kolem 800 termínů a v nejmenším Karlovarském kraji 390.

Nejvíce míst pro očkování pětašedesátníků uvolnila velká očkovací centra ve fakultních nemocnicích. Přes 400 lidí dostalo termín na výstavištích v Brně a Ostravě, 395 v Českých Budějovicích a 325 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Lidé se k očkování proti covidu mohou registrovat na webu ministerstva zdravotnictví, další možností se nahlásit se svému praktickému lékaři. V jejich ordinacích se chce nechat očkovat přes 480.000 lidí.

Přihlašovat se mohou lidé nad 65 let nebo vybrané skupiny pacientů a zaměstnanců. Už ukončená je přednostní registrace učitelů, kódy mohli využít do konce března. Podáno jim už bylo přes 200.000 dávek vakcíny. Zdravotníkům bylo naočkováno přes 398.000 dávek. Kolem 53.000 vakcín dostali pracovníci v kritické infrastruktuře a integrovaném záchranném systému.

Očkování je otevřeno také pro vybrané skupiny pacientů s vážnými nemocemi. V seznamu diagnóz jsou například lidé léčení s rakovinou, chronickými nemocemi plic, srdce, ledvin či jater, cukrovkou nebo obézní. Vakcína je dostupná také pro lidi po transplantacích, s autoimunitními nemocemi nebo s psychotickými poruchami, poruchami autistického spektra a poruchami vývoje intelektu, kterým jejich stav neumožňuje dodržovat protiepidemická opatření. Tito lidé musí získat kód od lékaře specialisty, u kterého se léčí, a přímo v očkovacím centru doložit chorobu lékařskou zprávou.

Celkově bylo v ČR očkováno už 1,48 milionu osob, což je skoro 14 procent populace. Potřebné dvě dávky dostalo 7,4 procenta populace. Téměř 571.000 lidí, kteří se k očkování registrovali, zatím čeká na možnost rezervovat si termín. Celkem už se registrovalo přes 2,2 milionu lidí, tedy 21 procent obyvatel.