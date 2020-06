Na Teplicku začalo finále doplňovacích voleb do Senátu

Teplice - Na Teplicku začalo v 14:00 finále doplňovacích voleb do Senátu. Voliči v něm dnes a v sobotu rozhodnou, kdo v horní parlamentní komoře usedne do křesla po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS). O místo soupeří teplický primátor Hynek Hanza (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21), kteří postoupili z prvního kola voleb. Vítěz se se ujme senátního mandátu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Fotogalerie

Teplický primátor vyhrál první kolo s náskokem před dalšími osmi soupeři. Získal 29,73 procenta hlasů. Bergman, který v roce 2018 postoupil do druhého kola s Kuberou, obdržel 22,15 procenta. Třetí skončil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) se ziskem 16,36 procenta a čtvrtá byla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) s 9,78 procenta hlasů.

První kolo voleb od začátku provázela nízká volební účast. V závěru činila zhruba 16 procent. O postupu Hanzy se rozhodlo už během sčítání, o druhém kandidátovi Bergmanovi až po sečtení více než poloviny hlasů.

Volební místnosti budou otevřeny do 22:00, po noční přestávce bude hlasování pokračovat od sobotních 08:00 do 14:00. Poté se výsledky začnou objevovat na webu www.volby.cz.