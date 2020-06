Na Teplicku skončil 1. den 2. kola senátních voleb, účast 8,5 pct

Teplice - První den druhého kola doplňovacích voleb do Senátu, které má rozhodnout o nástupci Jaroslava Kubery (ODS), dnes ve 22:00 skončil. Voliči mohou odevzdat hlas ještě v sobotu od 8:00 do 14:00. Účast je zatím podle předběžného odhadu v průměru kolem 8,5 procenta. ČTK to řekla Pavla Doksanská z teplického magistrátu, která má na starosti organizační zabezpečení voleb.

Hlasování doprovázejí kvůli nedávnému šíření koronaviru v Česku zvýšená hygienická opatření. Lidé musejí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti. Podle mluvčí krajské policie Šárky Poláčkové se dnešní den obešel bez problémů. "Žádné komplikace jsme nezaznamenali," řekla ČTK. Výsledky hlasování bude Český statistický úřad po skončení voleb v sobotu ve 14:00 průběžně zveřejňovat na webu.

O mandát po Kuberovi (ODS), který v lednu náhle zemřel, usilují primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21). Teplický primátor vyhrál první kolo s náskokem před dalšími osmi soupeři. Získal 29,73 procenta hlasů. Bergman, který v roce 2018 postoupil do druhého kola s Kuberou, obdržel v prvním kole 22,15 procenta.

Voličská účast byla dnes nižší než v prvním kole. V některých okrscích přišli odevzdat svůj hlas spíše jednotlivci. "Vypadá to hrozně špatně, chodí hrozně málo voličů," řekla odpoledne ČTK zapisovatelka v jednom okrsku Yvona Bártová. Doksanská večer uvedla, že třeba v okrsku v teplické části Prosetice byla účast necelá tři procenta, v okrsku v teplické základní škole U Nových lázní to bylo 15 procent. Nejmenší účast ve druhém kole doplňovacích voleb byla v roce 2007 ve volebním obvodě Chomutov, a to 9,73 procenta.

Volby do horní komory vykazují nízkou účast opakovaně. Za posledních deset let se v prvním kole, které se koná vždy společně s krajskými nebo komunálními volbami, volební účast pohybovala zhruba mezi 33 a 44 procenty. Ve druhém kole, které se koná o týden později samostatně, byla od roku 2010 volební účast mezi 15 a 25 procenty. U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu. Při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole účast 35,64 procenta a ve druhém 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad Bergmanem.

Lidé měli nového senátora volit na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.