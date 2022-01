Na Teplicku se uskutečnil masopustní průvod, doprovázela ho kapela a masky

Bžany (Teplicko) - V Bžanech na Teplicku se uskutečnil masopustní průvod. Lidé v maskách vyjeli na valníku nazdobeného traktoru zhruba v 9:00 z obce Bžany do místních částí. Ve Lbíně, kde se účastníci slavnosti občerstvili u místní hospody, se k průvodu připojil i povoz s koňmi, na kterém jela kapela v podobě dechového kvartetu. Celou akcí provázelo Divadlo V Pytli, zjistila na místě ČTK.

Cestující v kostýmech na ozvučených valnících s fábory a ozdobami ve tvaru jitrnic zdravili místní z oken i řidiči projíždějících aut. Někteří se k průvodu připojili až na dalších zastávkách. Traktor jich projel pět, na každé vyparáděné masky vystoupily a s místními si zatančily a zazpívaly.

"Zakončení bude na statku, kde budeme mít prodej jitrnic, tlačenek, zkrátka věcí, které jsou s masopustem spojené," řekla ČTK starostka obce Ivana Horčicová (SNK-Za rozvoj obce). Do průvodu se zapojily tradiční masopustní maškary, například smrtka, medvěd či babka s nůší, k vidění byly i originální nápady, třeba hasič. "Máme to trošičku i s karnevalem, protože je to teprve druhý ročník po nějakých 80 letech u nás, takže se ta tradice obnovuje. Máme část lidí v masopustním, ale vítáme každou masku," dodala starostka. Vyvrcholením zřejmě prvního masopustu v kraji bude volba krále a královny masopustu.

Masopust je třídenní lidový svátek, který ale ve své podstatě nemá nic společného s liturgií. Přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se hody, tancovačkami i průvody v maskách ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl i masopust pohyblivým svátkem.

Popeleční středa letos připadá na 2. března, Velikonoční pondělí na 18. dubna.