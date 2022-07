Na Teplicku nevyjelo 20 autobusových spojů, řidiči chybí i kvůli covidu

Teplice - Na Teplicku dnes nevyjely dvě desítky autobusových spojů. Důvodem je podle dopravce personální výpadek. O mimořádnosti v provozu informoval na webu Ústecký kraj. Dopravu zajišťuje na Teplicku společnost ČSAD Slaný, která na konci loňského roku a znovu pak v březnu měla problémy s obsazením všech linek řidiči. Předsedkyně představenstva skupiny ICOM Transport, pod kterou společnost patří, Kateřina Kratochvílová ČTK řekla, že hodně řidičů má covid. Z informací na krajském webu vyplývá, že 19 spojů nevyjelo už v sobotu.

Dnes nejede opět 19 autobusů. Jsou to například některé spoje z Teplic do Krupky, z Dubí do Duchcova nebo z Duchcova do Ústí nad Labem.

Kraj nemůže v současné chvíli podle vedoucího odboru dopravy Jindřicha Fraňka nic dělat. "Obávali jsme se, že taková situace v době prázdnin, kdy si řidiči vybírají dovolenou, může nastat. Zástupci firmy nás ubezpečili, že k tomu nedojde. Doufáme, že to je opravdu jen mimořádný výpadek," řekl ČTK Franěk.

Situací byla zaskočena i Kratochvílová. "Připravujeme se, že od září by na Teplicko mohlo nastoupit další deset řidičů. Ale toto jsme nečekali. V rámci koncernu z 65 řidičů jich je aktuálně 14 nemocných. Někteří další mají dovolenou," řekla ČTK. Firma se bude podle ní snažit přesunout volné pracovníky na Teplicko. "Bohužel jsme nečekali, že se covid vrátí v létě, proto jsme schválili dovolené a byli připraveni na běžnou nemocnost," uvedla Kratochvílová.

Dopravce zahájil provoz na Teplicku na začátku loňského prosince, smlouvu má na deset let. Provoz na jednotlivých linkách od počátku nebyl v plném rozsahu. Dopravce výpadky předem kraji hlásil. Neodjeté spoje podle dopravce přímo souvisely s pandemií covidu-19. Společnost ČSAD Slaný dostala od Ústeckého kraje, který je objednatelem autobusové dopravy, pokutu za neodjeté spoje. Žádala o její prominutí, s tím ale zastupitelé kraje nesouhlasili.