Na Teplicku nevyjedou dvě desítky autobusových spojů

Teplice - Na Teplicku dnes nevyjedou dvě desítky autobusových spojů. Důvodem je podle dopravce personální výpadek. O mimořádnosti v provozu informoval na webu Ústecký kraj. Dopravu zajišťuje na Teplicku společnost ČSAD Slaný, která na konci loňského roku a znovu pak v březnu měla problémy s obsazením všech linek řidiči. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje. Z informací na krajském webu vyplývá, že 19 spojů nevyjelo už v sobotu.

Dnes nejede opět 19 autobusů. Jsou to například některé spoje z Teplic do Krupky, z Dubí do Duchcova nebo z Duchcova do Ústí nad Labem.

Kraj nemůže v současné chvíli podle vedoucího odboru dopravy Jindřicha Fraňka nic dělat. "Obávali jsme se, že taková situace v době prázdnin, kdy si řidiči vybírají dovolenou, může nastat. Zástupci firmy nás ubezpečili, že k tomu nedojde. Doufáme, že to je opravdu jen mimořádný výpadek," řekl ČTK Franěk.

Dopravce zahájil provoz na Teplicku na začátku loňského prosince, smlouvu má na deset let. Provoz na jednotlivých linkách od počátku nebyl v plném rozsahu. Výpadky předem kraji dopravce hlásil. Neodjeté spoje podle dopravce přímo souvisely s pandemií covidu-19. Společnost ČSAD Slaný dostala od Ústeckého kraje, který je objednatelem autobusové dopravy, pokutu za neodjeté spoje. Žádala o její prominutí, s tím ale zastupitelé kraje nesouhlasili.