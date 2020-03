Kurty na tenisovém US Open.

Kurty na tenisovém US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Po více než 40 letech se změní povrch kurtů na tenisovém US Open. Místo dosavadního DecoTurfu, na němž se hrálo od roku 1978, se bude hrát na Laykoldu. S jeho výrobcem, společností Advanced Polymer Technology, uzavřeli organizátoři newyorského grandslamu smlouvu na pět let.

Na povrchu Laykold už se dlouhá léta hraje velký turnaj v Miami a využívají ho také organizátoři halového New York Open. Letošní US Open ve Flushing Meadows je v plánu od 31. srpna.