Praha - Životní zápas v osmifinálové odvetě Evropské ligy se Sevillou prožil se spoluhráči fotbalista Slavie Tomáš Souček. K postupu mezi nejlepší osmičku soutěže přispěl proměněnou penaltou. Podle čtyřiadvacetiletého záložníka se Pražanům vyplnila pohádka.

"Už před zápasem jsme si říkali, že to je něco velkého hrát se Sevillou, když jsme tam uhráli takový zápas, a že by bylo úplně úžasné to dokonat. V našich hlavách na to nikdy nezapomeneme," řekl Souček novinářům po výhře 4:3 po prodloužení.

Slávisté přitom v 98. minutě inkasovali gól na 2:3 a v tu chvíli museli k postupu vstřelit dvě branky. Zdánlivě nemožnou misi však zvládli. "Kdybychom hráli 1:1 nebo vyhráli 2:1, tak bychom byli všichni nadšení, ale takový obrat je něco neuvěřitelného, ještě když dáme v poslední minutě gól. To nejde ani popsat. Kdybychom si to řekli před zápasem, tak by to byl krásný příběh, pohádka, a nám se teď vyplnila," prohlásil Souček.

"Je možné, že i ve Slavii se to zapíše trošku do historie. Budeme chtít bojovat ještě dál. Sevilla je absolutní špička. Teď narazíme na podobný tým," uvedl Souček.

Ve čtvrtfinálovém osudí jsou Arsenal, Benfica Lisabon, Frankfurt, Chelsea, Neapol, Villarreal a Valencie. "Je tam top pětka světa. Je tam Anglie, Španělsko, Itálie, Německo. Všichni si přejeme Ostrovy, je to sen si tam zahrát. Už jsme to říkali několikrát, ale ještě se nám to nesplnilo. Třeba se to splní teď," prohlásil Souček.

Cesta Slavie Evropskou ligou by podle něj nemusela skončit ani ve čtvrtfinále. "Nikdo nečekal, že bychom mohli Sevillu porazit, a nám se to povedlo. Když se takhle semkneme, třeba se nám může zadařit i s dalším týmem," věřil bývalý hráč Žižkova či Liberce.

Slavia proti andaluskému celku ukázala velkou bojovnost. "Dokázali jsme obrovský duch, už se to objevuje od začátku Evropské ligy. V Genku jsme prohrávali 0:1 a vyhráli jsme 4:1. V Seville jsme prohrávali po chvilce 0:1. Dneska bylo něco podobného v prodloužení. Tým je obrovsky silný a doufám, že to tak bude pokračovat," konstatoval Souček, který v 46. minutě zvýšil z pokutového kopu na 2:1.

"Věděl jsem od začátku, že to budu kopat doleva. Vyšlo to až moc dobře. Stejně šel Vaclík na druhou stranu, tak jsem rád, že jsem to hlavně nepřestřelil," poznamenal úspěšný exekutor.

Postupové oslavy podle něho budou decentní vzhledem k tomu, že už v neděli čeká slávisty ligový souboj s Příbramí. "Dneska si to všichni užijeme, půjdeme na společnou večeři a tam se o tom pobavíme. Máme krátkou dobu na Příbram, taky to nebude nic jednoduchého. Liga je pro nás strašně důležitá, budeme to tam chtít zvládnout," řekl. "Teď si připijeme šampaňským, dáme si jedno dvě piva, přiťukneme si a pak se budeme připravovat na Příbram," uzavřel Souček.