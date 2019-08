Na technoparty u Čížkova zůstává stále asi 2000 lidí

Přešín (Plzeňsko) - Na technoparty u Čížkova na jižním Plzeňsku zůstává od pátečního večera asi 2000 lidí. Hudební produkce začala pozdě večer. Policie zatím řešila drobné přestupky v souvislosti s dopravou a drogami, doposud nezaznamenala vážnější narušení veřejného pořádku, uvedla v podvečer policejní mluvčí Martina Korandová.

"Na místě je asi 300 nákladních aut a 300 osobních aut. Kolegové řešili několik přestupků," řekla Korandová. V pátek večer se u Přešína tvořily menší kolony, jak účastníci přijížděli na místo konání akce. Dorazili i cizinci, například z Francie. Policie hlídá všechny příjezdové cesty, jednu pro auta zcela uzavřela, aby v případě potřeby umožnila bezproblémový příjezd záchranářů. Lidé na místě tančí u dvou pódií, někteří přijeli se stany, jiní v obytných vozech.

Podle mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje ošetřili od pátku zdravotníci tři muže, jednoho kvůli alergické reakci po bodnutí vosou, jednoho s lehkým úrazem a jednoho s psychickou reakcí po požití psychotropní látky. "Muži byli transportování do nemocničních zařízení a předání k dalšímu ošetření," uvedla mluvčí Mária Svobodová.

Technoparty se měla původně konat u Přešína na jihu Plzeňska. Zhruba na šest hektarů pozemků na okraji Brd se mělo podle prvotních informací sjet zhruba 1000 lidí. Podle informací ČTK byla akce nahlášena až ve čtvrtek odpoledne a hned poté se přišlo na to, že na původním místě, kde chtěli mladí lidé hrát a nocovat, být nemohou. Nedohodli se totiž s majiteli pozemků.

Hledali proto nové místo, ve hře byly například pozemky u Spáleného Poříčí. Z místa, kde byli neoprávněně, účastníci v klidu odjeli, uvedla v pátek policejní mluvčí.

Právě dnes je to 15 let, co policie v České republice poprvé ukončila zásahem technoparty, tehdy šlo o každoroční CzechTek v Boněnově na Tachovsku. O rok později policie tvrdě rozehnala taneční party nedaleko Mlýnce na Tachovsku.