Na technoparty na Benešovsku zůstává 500 lidí

Hlaváčkova Lhota (Benešovsko) - Technoparty u Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku pokračuje i v neděli večer. Stále hraje třetina z původních 12 hudebních systémů. Podle večerních odhadů policie zde po 20:00 zůstává asi 500 lidí, původní hrubé odhady hovořily o třech stovkách, ráno jich bylo na 900, řekla ČTK policejní mluvčí Lucie Nováková. Původně měla technoparty skončit dnes v poledne, v tu dobu skutečně část hudebních systémů utichla.

Fotogalerie

"Někteří již odjeli a další se k odjezdu chystají. Hudební produkce částečně stále trvá. Očekáváme, že bude postupně docházet k odpojování a rozebírání hudebních systémů," řekla Nováková. "Policisté stále důsledně kontrolují odjíždějící návštěvníky s cílem zabránit v jízdě řidičům pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Řidiči mají možnost se před odjezdem podrobit preventivní dechové zkoušce," dodala.

Na akci dohlížejí desítky policistů pořádkové jednotky, na místě je cizinecká policie, dopravní a pořádková policie a v pohotovosti jsou také psovodi se služebními psy. "Během dnešního dne policisté zkontrolovali 470 osob pohybujících se v místě konání akce a 485 vozidel, 270 řidičů bylo podrobeno dechové zkoušce, z toho šest usedlo za volant pod vlivem alkoholu," uvedla Nováková. Celkem 95 řidičů policisté otestovali na přítomnost omamných a psychotropních látek, z čehož byl jeden pozitivní.

Policisté řešili i 14 přestupků v dopravě. Na žádost účastníků technoparty policisté provedli 300 preventivních dechových zkoušek a čtyři preventivní testy na přítomnost omamných a psychotropních látek.

Video: Technoparty na Benešovsku

25.07.2020, 17:00, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK/Video

Na akci bylo v sobotu ráno asi 2000 lidí. Pokud by se počet účastníků nesnížil, zasáhla by tam policie. V pořadu televize Prima Partie to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Počet účastníků se ale snížil pod 1000, policie tak vyhodnotila, že zásah není potřeba, a ani o něj nepožádala hygienická stanice nebo ministerstvo zdravotnictví.

Česká televize (ČT) dnes uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s užitím pro technoparty nesouhlasili. Je možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody.

Příznivci techna na louku u Hlaváčkovy Lhoty přijeli v pátek večer. Policie původně v pátek hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim se nachází zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se technaři nakonec skutečně sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.