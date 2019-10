Na Táborsku vznikne první trasa s evropským certifikátem v ČR

Tábor - V České republice vznikne na Táborsku první stezka s označením kvality Leading Quality Trails Best of Europe. V Evropě zatím existuje 16 tras s tímto certifikátem. Stezka povede turistickou oblastí Toulava a bude měřit 55 kilometrů. Na seznam Leading Quality Trails Best of Europe by měla být zařazena v prosinci. ČTK to řekl Jan Sochor z turistické oblasti Toulava.

Aby získala potřebný certifikát, musí stezka z velká části vést mimo asfaltové komunikace. Certifikace garantuje i krásnou přírodu, dobře značené stezky a snadný přístup.

Stezka propojí místa kolem Lužnice z Plané nad Lužnicí do Týna nad Vltavou. Na projektu s Toulavou spolupracuje Klub českých turistů. Po jím značené trasa stezka z velké části povede.

Připravovaná trasa turisty zavede mimo jiné například do Tábora, Bechyně, ke zříceninám Příběnice a Dobronice, Stádleckému řetězovému mostu, nebo zámku Koloděje nad Lužnicí. "Stezka se vine kolem skalních stěn i tunelem ve skále, po starých cestách, které Klub českých turistů s podporou hraběte Harracha stavěl už v roce 1899, kolem mlýnů a peřejí," uvedl Sochor.

Lidé na trase narazí na 18 informačních cedulích o zajímavostech kolem řeky. "Jejich součástí je i vědomostní kvíz, aby spolu turisté mohli během cesty soutěžit," řekl Sochor.

Certifikaci Leading Quality Trails Best of Europe uděluje Evropská asociace turistických klubů (European Ramblers´ Association), která sdružuje desítky turistických organizací z 29 zemí Evropy.