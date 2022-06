Na Táborsku kandidují do horní komory zástupci dvou silných bloků

České Budějovice - Kandidáti dvou bloků se silnou voličskou základnou se proti sobě postaví v září ve volbách do Senátu v táborském okrese. Současný senátor Jaroslav Větrovský má podporu hnutí ANO a Jihočeši 2012. Ředitele jihočeské záchranné služby Marka Slabého nominovala koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. O hlasy voličů však budou usilovat i další kandidáti, vyplývá z ankety ČTK.

ANO a Jihočeši 2012, které podporují Větrovského, získali v posledních krajských volbách v součtu téměř 25 procent hlasů. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL skoro 28 procent. "Chceme posunout Táborsko do zdravě konzervativní roviny, kterou v minulosti představoval dlouholetý úspěšný senátor Pavel Eybert," uvedl Slabý.

Větrovský sílu v regionu prokázal před šesti lety. Tehdy zvítězil, i když o místo v Senátu usilovali například tehdejší táborský starosta Jiří Fišer nebo tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Kromě Větrovského a Slabého oznámili kandidaturu i další politici. Piráti vybrali krajského zastupitele Martina Kákonu, který by se v horní komoře chtěl zaměřit především na ekologii a moderní technologie. STAN bude reprezentovat dlouholetý starosta Plané Nad Lužnicí Jiří Šimánek. "Na podzim bude kandidovat i do obecního zastupitelstva, ale už nemá ambice být starostou. Také proto souhlasil s nominací do voleb do Senátu," řekl tajemník jihočeského STAN Michal Novák.