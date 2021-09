Na Světu knihy představili autobiografii Gotta a vyhlásili Cenu Jiřího Theinera

Praha - Na 26. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha dnes mimo jiné představili autobiografii Karla Gotta a vyhlásili Cenu Jiřího Theinera, jejímž laureátem se stal jihokorejský bohemista Kim Kjo-čin. V Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti od čtvrtečního zahájení nabídka 152 stánků nalákala tisíce lidí. Podle pořadatelů tak velkou návštěvnost, také vzhledem k protipandemickým opatřením, neočekávali. Veletrh v minulých letech navštěvovalo kolem 50.000 zájemců o literaturu.

Za velkého zájmu přítomných se uskutečnila beseda o Gottově autobiografii Má cesta za štěstím, které se zúčastnila Ivana Gottová, hudební publicista Miloš Skalka, režisérka dokumentu Karel Olga Špátová a bývalá Gottova mluvčí Aneta Stolzová. Autobiografie Má cesta za štěstím vyšla téměř dva roky po zpěvákově smrti, v den Gottových nedožitých 82. narozenin letos 14. července. Obsahuje mnoho materiálu z dosud neznámého soukromí nejpopulárnějšího českého zpěváka.

"Přála jsem si, aby ta kniha byla trochu takovou rodinou kronikou pro jeho děti a vnoučata. Manžel si myslel, že by to mohlo fanoušky nudit, tak jsem mu to rozmluvila a jsem ráda, že jsme ty materiály dohledali. Včetně jeho vysvědčení objevené v Archivu hlavního města Prahy, které chtěl zatlouci," uvedla Ivana Gottová.

Gottova autobiografie Má cesta za štěstím se stala hned po vydání bestsellerem. První náklad 60.000 výtisků se vyprodal v létě v podstatě za dva týdny od spuštění prodeje. V tuto chvíli se podle zástupců distribuční společnosti Euromedia Group do knihkupectví rozváží dalších 30.000 kusů knihy a postupně bude do Vánoc následovat dalších 70.000. V České republice je neoficiální hranice bestselleru 10.000 prodaných knih.

V rámci letošního ročníku festivalu Svět knihy dnes také vyhlásili Cenu Jiřího Theinera, jejímž laureátem se stal jihokorejský bohemista Kim Kjo-čin. Cena je určena pro toho, kdo v zahraničí významně přispívá k šíření a propagaci české literatury. "Cenu může získat kdokoliv na světě, kdo významně přispěl k propagaci české literatury a kultury. Shodli jsme se, že vítěz by měl skloubit kulturu s angažovaností v lidských právech, zejména v otázce svobody slova, což odpovídá úsilí mého otce v Indexu, Amnesty International i jinde," uvedl čestný člen komise udělující ocenění, syn Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner.

Cena Jiřího Theinera byla poprvé vyhlášena v roce 2011 a získal ji polský bohemista, překladatel a novinář Andrzej Sławomir Jagodziński. Loni se stal jejím laureátem polský bohemista, literární kritik, někdejší diplomat a čelní představitel polské Solidarity Jan Stachowski.

Festival Svět knihy, na který dorazily téměř tři stovky vystavovatelů a šest stovek účinkujících z 27 zemí a regionů, potrvá do 26. září. Motto letošního ročníku je Můj domov je v jazyce. Akce podrobněji představuje literaturu Francie, která je čestným hostem akce. Pozvání rozšířit povědomí českých čtenářů o současném literární dění v zemi přijali spisovatelé, překladatelé i nakladatelé. S ročním zpožděním zaviněným pandemií koronaviru dorazili i zástupci polské reportážní školy Witold Szablowski a Martyna Bundová. Veletrh představuje i běloruské spisovatele, mnohdy žijící v exilu. Vrátila se tradiční literární řada Das Buch připravovaná s Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Speciální sekci vymezil veletrh titulům oceněným Cenou Evropské unie za literaturu. Více informací se nachází na stránkách veletrhu.