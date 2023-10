Na světovou výstavu bude v provozu zřejmě jen několik komerčních létajících taxíků

Sériová výroba "létajících aut", která mají návštěvníkům poskytnout letecké taxi na Světové výstavě v Ósace v roce 2025, nebude nejspíš dokončena. Může za to zpoždění při certifikaci bezpečnosti, píše agentura Kyodo News.

Japonsko původně plánovalo, že letecká taxislužba bude jednou z hlavních atrakcí výstavy. Počítalo se s dvou - až pětimístnými vozidly, která se měla pohybovat na umělém ostrově Jumešima. Tento nápad prosazoval zejména ósacký guvernér Hirofumi Jošimura. Bezpečnostní překážky, které nebyl zatím odstraněny, však způsobily, že k dispozici bude zavčas jen omezený počet letadel.

Letos v únoru Japonská asociace pro světovou výstavu 2025 oznámila, že vybrala čtyři skupiny, které budou provozovat letecké taxislužby pro spojení mezi třemi zónami výstaviště – Jumešimu, centrum Ósaky a nedaleké okolí Kansai International Airport.

ANA Holdings Inc., mateřská společnost letecké společnosti All Nippon Airways Co., spolupracuje s Joby Aviation Inc. na provozování letadel s kolmým vzletem a přistáním vyvinutých americkým startupem. Japonská společnost SkyDrive Inc. plánuje poskytovat služby pomocí vlastního vozidla. Japan Airlines Co. a japonský obchodní dům Marubeni Corp. mají v úmyslu využívat letadla vyvinutá německou společností Volocopter GmbH a britskou VerticalAerospace Group Ltd.

Létající auta nejsou nicméně podle japonského leteckého zákona klasifikována jako letadla, provozovatelé proto musí pro každé vozidlo získat osvědčení o letové způsobilosti. Kromě "typového osvědčení" pro každou konstrukci je nutné mít i "osvědčení o letové způsobilosti“ pro možné spuštění sériové výroby.

Společnost Vertical Aerospace uvedla, že plánuje získat typový certifikát pro své stroje v roce 2026, přičemž partnerská společnost Marubeni přiznala, že se možnosti získat komerčního provozu na výstavě vzdala. Místo toho se chystá provádět předváděcí lety pouze s piloty na palubě. Společnost SkyDrive, která rovněž hodlá získat typový certifikát v roce 2026, zvažuje komerční provoz letadel, která by získala osvědčení letové způsobilosti. Počet strojů, které mohou být připraveny včas na Expo, bude zveřejněn co nejdříve, uvedla společnost.

Společnosti ANA a JAL naproti tomu sdělily, že hodlají zahájit komerční provoz v letech 2024 až 2025 a že uváží, zda poskytnou své letouny pro leteckou dopravu na veletrhu. "Proces demonstrace toho, že tato vozidla mohou přepravovat cestující, je velmi vážnou záležitostí. Zvažujeme, jakým způsobem předvést různá letadla,“ uvedl jeden z organizátorů výstavy.

Světová výstava Expo 2025 potrvá od 13. dubna do 13. října. Jejím tématem bude "Navrhujeme budoucí společnosti pro náš život“.