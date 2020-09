Na Světové výstavě v Dubaji se objeví i český robot

Organizátoři EXPO v Dubaji vydali rok před zahájením první Všeobecné světové výstavy v arabském světě knihu pohádek z celého světa. Českou republiku v ní zastupuje příbeh robotů Radia a Heleny, sepsaný podle divadelní hry Karla Čapka R.U.R. Tu napsal český autor s přispěním bratra Josefa.

Právě před sto lety a 25. ledna 1921 zaznělo slovo robot poprvé i na jevišti.„Přemýšlel jsem také o vodníkovi, což je rovněž ryze česká postava, ale známé literární předlohy jsou buď poměrně drsné, nebo v nich vodník není ústřední postavou,“ vysvětluje výběr robota do pohádkové knížky generální komisař národní účasti na EXPO Jiří F. Potužník. „Příběh odlidštěné civilizace a polidštěných robotů mi navíc přijde i po stu let aktuální a souzní s duchem Světových výstav, které by se měly zaměřovat především na vědecké a průmyslové inovace. Naše expozice sci-fi je,“ dodává komisař.

Původní ilustrace vytvořila Klára Vodenková, studentka Gymnázia Na Zatlance, která zvítězila v soutěži vypsané pod záštitou předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

„Na vypsání a realizaci výtvarné soutěže bylo málo času, který se navíc překryl s letními prázdninami, ale studenti našich škol prokázali, že dokáží být i v nečekaně náročných situacích kreativní. 'Robot' je jedním z mála českých slov, které obohatily mezinárodní slovník, a já věřím, že jeho příběh dokáže oslovit i dětské čtenáře, kteří bývají otevřeni všemu novému, a přispět k propojování společnosti napříč různými zeměmi,“ říká Mariana čapková, předsedkyně výboru.

Poradní sbor generálního komisaře nakonec vybíral z pěti finálních návrhů. Zvítězily akvarelové obrazy robota s jasně planoucíma očima.

„Já jsem se nechala inspirovat humanoidním, tedy člověku podobným strojem, kterému ale bylo potřeba dodat trochu dětské naivity a záhadnosti. Akvarel je pro tento futuristický motiv ideální,” popisuje zrod ilustrací mladá autorka Klára Vodenková.

Robot by se měl na EXPO objevit sto let po premiéře hry R.U.R. i v jiné podobě: v pantomimické adaptaci Robot Radius, kterou pro Světovou výstavu připravují držitel ceny Thalie Radim Vizváry a hudební skladatel a kytarista Michal Pavlíček. Termín české ani světové premiéry nebyl ještě s ohledem na dopady globální pandemie koronaviru potvrzen.