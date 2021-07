Na světové výstavě Expo bude i model reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež

Řež (u Prahy) - Na světové výstavě Expo v Dubaji bude i model reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež. Projekt zvaný Energy Well je prvním ze dvou vznikajících prototypů modulárních reaktorů českého původu. Za Skupinu ÚJV, do které centrum patří, o tom dnes ČTK informovala Alena Rosáková. Zahájení světové výstavy bylo kvůli covidu posunuto z loňského roku na letošní 1. říjen.

Do největšího města Spojených arabských emirátů míří kovový model Energy Well v měřítku 1:30. Vyrobil ho konstrukční tým v dílnách Centra výzkumu Řež, o 3D tisk makety reaktorové haly se postarali profesionálové z české společnosti Prusa Research. "Kontejner s modelem Energy Well a dalšími exponáty pro český pavilon vyplul do Dubaje v pátek 16. července," uvedla Rosáková. V cíli by loď měla být 8. srpna.

Projekt jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi by mohl být v budoucnu využit pro dodávky energie v rámci regionu, například pro kritickou městskou infrastrukturu, velké výrobní závody či dodávky tepla pro domácnosti. Tým vedený Markem Ruščákem aktuálně pracuje na výstavbě experimentální jednotky, která bude sloužit pro ověření designu a základních fyzikálních vlastností zařízení. Jednotka by měla být plně funkční do deseti let. Ve Skupině ÚJV vzniká i druhý český prototyp malého reaktoru zvaný HeFASTo. Letos na jaře ho představila mateřská společnost ÚJV Řež.

V Dubaji se představí například také zařízení na výrobu vody ze vzduchu, na jehož vývoji pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR. Technologie Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.) se skládá ze dvou systémů, jeden na získávání vody z pouštního vzduchu a druhý pro kultivaci pouště v úrodnou půdu.