Na světě zemřelo po nákaze koronavirem již přes 60.000 lidí

Washington - Na nemoc covid-19 způsobenou koronavirem zemřelo po celém světě již 60.000 lidí a počet nakažených přesáhl 1,13 milionu. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj koronavirové krize dlouhodobě sleduje.

Nejvíce z celkových 60.115 úmrtí připadá na sedm zemí: Itálii, Španělsko, Spojené státy, Francii, Británii, Írán a Čínu.

Státem s největším počtem zemřelých je Itálie, kde nemoci podlehlo 14.681 lidí. Co do počtu nakažených je situace nejvážnější ve Spojených státech, které evidují již 280.000 případů infekce. Nemoci tam dosud podlehlo 7000 lidí. Nejhůře zasažený je zde stát New York se stejnojmenným největším americkým městem. Registrováno zde bylo už 100.000 nakažených a 3000 úmrtí.

Webová aplikace vědců z Univerzity Johnse Hopkinse je pravidelně zásobována daty z jednotlivých zemí, ukazuje proto obvykle vyšší údaje než Světová zdravotnická organizace (WHO) či americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

USA hlásí rekordních 1480 nových úmrtí, Španělsko nejmíň za týden

Ve Spojených státech přibylo během 24 hodin rekordních 1480 úmrtí po nákaze koronavirem, v zemi už je přes 275.000 infikovaných. Ve Španělsku naopak za stejné období zemřelo nejméně lidí za poslední týden, 809. Více než 5000 nových případů nákazy hlásí Německo, v Japonsku se kvůli šířící se epidemii v metropoli Tokiu spekuluje o vyhlášení nouzového stavu. Čína, která ohlásila nových 19 případů nákazy, dnes uctila dosavadní oběti třemi minutami ticha. V Česku je nyní 4194 nakažených, 56 lidí nemoci COVID-19 podlehlo. Celosvětová snaha sehnat obličejové roušky a respirátory změnila trh na Divoký západ, kde se státy mnohdy nevybíravým způsobem přetahují o nedostatkové zboží, píší média.

Ve Španělsku je dnešních 809 obětí asi o stovku méně než v pátek, kdy úřady hlásily 932 mrtvých. O den dříve to bylo dokonce 950. Celkem v zemi zemřelo už 11.744 lidí s nemocí COVID-19 a nákaza koronavirem se tu dosud potvrdila u 124.736 lidí. Od pátku přibylo na 7000 nových případů.

Ve Spojených státech přibylo během 24 hodin od čtvrtečního do pátečního večera rekordních 1480 obětí koronaviru, celkový počet zemřelých se tak vyšplhal na 7406. Pozitivně testováno bylo přes 275.000 lidí.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump, který však druhým dechem dodal, že zakrývání obličeje není povinné a že on sám to dělat nehodlá. Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu některých typů ochranných masek a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem.

Celosvětová snaha sehnat obličejové roušky a respirátory podle agentury Reuters změnila trh na Divoký západ. Ve Francii a Německu uvedli oficiální činitelé, že USA platí největšímu dodavateli na světě - Číně - za masky mnohem víc, než je tržní cena. A příležitostně díky vyšší nabídce získají dodávku zboží, o kterém byli evropští kupci přesvědčení, že už měli dohodu na jeho dodání. Obdobný incident ohlásil také brazilský ministr zdravotnictví.

V Německu bylo k dnešnímu dopoledni zaznamenáno již 85.559 případů nákazy koronavirem. Infekci dosud podlehlo 1154 lidí, vyplývá ze statistiky agentury DPA. Za posledních 24 hodin se jedná o nárůst v počtu nakažených o zhruba 5000 nových případů. Celková bilance zemřelých vzrostla o 132, v pátek dopoledne úřady registrovaly 1022 obětí nemoci, kterou koronavirus způsobuje.

Počet nových případů nemoci COVID-19 na Slovensku v pátek stoupl o 21. Celkem tak má Slovensko 471 potvrzených případů nákazy. Premiér Igor Matovič dnes navštívil slovenského výrobce zdravotnického materiálu Chirana, který se zavázal, že do konce června dodá slovenským nemocnicím 300 plicních ventilátorů.

V pevninské Číně, odkud se koncem loňského roku začala epidemie šířit, v pátek přibylo 19 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a čtyři další úmrtí. Čína si připomněla oběti nákazy třemi minutami ticha. Vlajky byly po celé zemi spuštěny na půl žerdi a v 10:00 místního času (4:00 SELČ) se rozezněly sirény a klaksony aut i lodí. Smutek byl vyhlášen na paměť "mučedníků a krajanů, kteří položili život v boji proti epidemii," uvedla v prohlášení čínská státní rada, která plní funkci vlády.

V pátek bylo v japonském hlavním městě Tokiu hospitalizováno 704 pacientů s COVID-19. Stále více se objevují spekulace, že vláda bude muset vyhlásit nouzový stav. Desítky nových nemocných i další mrtvé evidují také Indonésie, Malajsie, Filipíny a Thajsko.

Asociace brazilských právníků (ABJD) podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jehož viní ze zločinů proti lidskosti kvůli jeho laxnímu přístupu k pandemii způsobené koronavirem. Brazilský prezident nemoc COVID-19 zlehčuje a odmítá zavést v celé zemi omezení volného pohybu osob. Podle něj by to způsobilo velké ekonomické škody.