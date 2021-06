Na světě poprvé za 20 let přibylo pracujících dětí, je jich 160 milionů

Ženeva - Poprvé za posledních 20 let se na světě zvýšil počet pracujících dětí, kterých bylo v roce 2020 160 milionů - o 8,4 milionu více než o čtyři roky dříve. Vyplývá to ze zprávy, kterou vypracovala Mezinárodní organizace práce (ILO) společně s Dětským fondem OSN (UNICEF). Autoři zprávy navíc varují, že množství dětí, které budou nuceny si vydělávat ještě před dosažením plnoletosti, bude kvůli dopadům pandemie covidu-19 dál rapidně stoupat.

Zhruba polovině z celkového počtu pracujících dětí bylo podle zprávy mezi pěti a 11 lety, asi 80 milionů dětí si vydělávalo rizikovou prací, která ohrožovala jejich zdraví, bezpečnost či mravní výchovu.

"Tyto nové odhady by nás měly vyburcovat. Nemůžeme jen nečinně přihlížet, když je ohrožena další generace dětí," uvedl šéf ILO Guy Ryder.

Obrovskou výzvu bude v blízké budoucnosti představovat dopad pandemie covidu-19. Zpráva odhaduje, že kvůli ekonomickým potížím zřejmě do konce roku 2022 bude muset začít pracovat dalších devět milionů dětí. Pokud by ale státy šetřily na sociální podpoře chudým rodinám, mohlo by pracujících dětí v nejhorším případě přibýt i 46 milionů. Navíc se budou zhoršovat podmínky pro ty děti, které už si musejí v továrnách či na polích vydělávat nyní.

"V boji proti dětské práci ztrácíme půdu pod nohama a uplynulý rok nám pozici nijak neulehčil. Jsme už druhý rok v situaci, kdy se země po celém světě uzavírají do karantén, kdy nefungují školy, kdy ekonomiky klopýtají a vlády ořezávají rozpočty a kdy musejí rodiny dělat srdcervoucí rozhodnutí," uvedla výkonná ředitelka UNICEF Henrietta Foreová.

V letech 2000 až 2016 se ve světě počet pracujících dětí snížil o 94 milionů, nyní se ale klesající trend přerušil. Ze 160 milionů dětí jich 70 procent pracuje v zemědělství, pětina ve službách a desetina v průmyslu. Zhruba třetina pracujících dětí kvůli výdělečné činnosti ukončí školní docházku.