Na světě je jméno pro první elektrickou Toyotu

Elektromobily značky Toyota se budou označovat kombinací písmen a čísel. Vyplývá to ze zjištění francouzského magazínu L´Argus. Vůbec první automobil s čistě elektrickým pohonem s logem Toyoty se představí příští týden na světovém autosalonu v Šanghaji. Podle zjištění francouzských novinářů bude mít na své zádi označení BZ4X.

To v sobě zahrnuje označení “elektrické” divize Toyoty, která si nedávno zaregistrovala jméno Beyond Zero. Číslo pak naznačuje pořadí ve škále vozů seřazených podle velikosti. A konečně X je už v automobilovém světě tak nějak automaticky spojováno s automobily typu SUV, případně crossovery.

BZ4X, z něhož je zatím kromě uniklých patentových kreseb díky oficiální upoutávce Toyoty známa jen podoba přední partie, bude elektromobil ve velikosti současného SUV RAV4. Na délku tedy bude měřit přibližně 4,6 metru.

L´Argus současně přináší také označení dalších elektřinou poháněných Toyot. Má se jednat o BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 a BZ5. Posledním v zatím Toyotou avizované šestici je BZ2X.

BZ4X se bude také na evropský a čínský trh dodávat od příštího roku. Má se stát alternativou například pro již nabízený Volkswagen ID.4.

Techniku Toyoty BZ4X bude v dohledné době využívat rovněž vůz Subaru Evoltis a nějaký z modelů luxusní divize Lexus.

BZ4X je zkonstruován na základě podvozkové platformy e-TNGA. Ta umožňuje využití jednoho nebo dvou elektromotorů a tudíž pohon jedné či dvou náprav. Jednotlivé verze vozu budou disponovat výkonem od 110 do 220 koňských sil. Připravuje se rovněž sportovní varianta s 300 koňskými silami. Kapacita použité vysokonapěťové baterie by mohla dosáhnout až 100 kWh. Více se dozvíme již 19.dubna.

