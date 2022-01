Na Švestkové dráze poprvé vyzkoušeli systém zvyšující bezpečnost tratí

Třebívlice (Litoměřicko) - Na Švestkové dráze v Českém středohoří dnes železničáři poprvé vyzkoušeli nový systém, který může zvýšit bezpečnost provozu na českých regionálních tratích. Systém založený na rádiové technologii je podle jeho tvůrců mobilní a levný. Zařízení varuje strojvedoucího před srážkou s jiným vlakem. Ve vozidlech by se mohlo objevit během několika měsíců. Novinářům to dnes řekl Václav Kraus, ředitel společnosti SHERLOG, která systém vyvinula.

V České republice je podle Správy železnic zhruba 1750 kilometrů lokálních železničních tratí, na kterých je bezpečnost svěřena lidem. Souhlas s jízdou dává dispečer například telefonem nebo vysílačkou. Správa železnic tento typ tratí označuje D3. Do budoucna i tyto tratě budou vybaveny jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím systémem (ETCS), odborníci odhadují, že to bude v řádu deseti až dvaceti let. "Systém, který jsme vyvinuli, by mohl pomoci překlenout toto období. Je to levný, jednoduchý varovný systém, který může pomoci snížit nehodovost," uvedl Kraus.

Za nehodami na regionálních tratích v minulosti často stála lidská chyba. "Naše řešení nevyužívá systému mobilních operátorů, ale unikátní radiovou technologii, která běží na nízkých frekvencích, a to třeba i v tunelech nebo v mlze. Jednotka je prakticky nezarušitelná a systém pracuje s přesností na desítky centimetrů, takže pozná, na které koleji se vlak nachází, a upozorní strojvedoucího na možný střet," uvedl Kraus.

Na trati mezi Lovosicemi a Mostem dnes při ukázce vyjely proti sobě na jednu kolej dva vlaky, oba byly vybaveny jednotkou SHERLOG D3 R. Jakmile bylo mezi nimi 500 metrů, malá krabička v kabině strojvedoucího spustila zvukové varování a postupně se měnila barva s informacemi v zařízení až na červenou.

Systém může podle náměstka ministra dopravy Jana Sechtra pomoci překlenout dobu, než bude všech 9300 kilometrů vybaveno systémem ETCS. "Je to vynikající věc, která je symbolem toho, že otevřít železnici vědeckým, výzkumným a třeba i satelitním propojením je správná věc, protože přicházejí řešení, která jsou levná a dokážou nahradit něco, co my budeme mít na těch regionálních tratích, kde došlo v loňském roce k mnoha fatálním nehodám právě z toho důvodu, že neexistuje komunikace mezi dvěma vozidly, za 15 až 20 let," řekl ČTK Sechter. "Všechny tyto systémy podporujeme. Se systémem ETCS musíme postupovat od priorit, tedy koridorů, kde je největší zatížení tratí, ale ty fatální nehody se dějí právě na těch regionálních a lokálních tratích," uvedl.

Vybavit systémem ETCS tratě a vlaky je finančně náročné. "SHERLOG D3 R může dobře vyplnit časovou prodlevu, než budou tratě standardně zabezpečeny. To byl důvod, proč jsme se stali partnerem projektu na přizpůsobení technologie tak, aby byla pro strojvedoucí uživatelsky přívětivá," řekl Zdeněk Chrdle, ředitel AŽD, která Švestkovou dráhu vlastní.