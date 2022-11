Na sv. Martina sněžilo v ČR minulých deseti letech čtyřikrát, většinou na horách

Praha - Pranostika spojená se svatým Martinem, který by podle ní měl 11. listopadu přijet na bílém koni, se v Česku vyplnila v uplynulých deseti letech čtyřikrát. V den svátku Martina nasněžilo v roce 2013, 2016, 2017 a 2019, ale jen před šesti lety se sníh objevil ve značné části země. V ostatních případech napadl pouze na horách a brzy roztál. Letos svatý Martin sníh do Česka podle meteorologů nepřiveze. Aby nasněžilo, muselo by být o pár stupňů chladněji a v Česku by musely být vyšší hory, uvedl dnes v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle meteoroložky Petry Sýkorové z Centrálního předpovědního pracoviště ČHMÚ se do střední Evropy v pátek, na který připadá svátek Martina, rozšíří tlaková výše, kolem které začne do Česka zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch. "To povede k obnovení inverzního rázu počasí, pro nějž je charakteristické minimum srážek a tvorba mlh nebo nízké oblačnosti, které se mohou udržet i po celý den, ale i slunečno v místech, kde se mlhy rozpustí nebo vůbec nevytvoří," uvedla Sýkorová. Sněhová nadílka se podle ní očekává v Alpách a na severu Evropy.

Ve třech ze čtyř případů, kdy meteorologové zaznamenali v uplynulém desetiletí sněžení na svatého Martina, napadal sníh na několika horských stanicích. V roce 2013 v tento den napadl centimetr sněhu na Lysé hoře v Beskydech a v Abertamech v Krušných horách. O čtyři roky později 11. listopadu nejvíce, 20 centimetrů, nasněžilo na Luční boudě v Krkonoších, ve východní polovině ČR bylo nejvíce nového sněhu, šest centimetrů, na Šeráku v Jeseníkách. V roce 2019 naměřili meteorologové na svatého Martina čerstvý sníh na Milešovce a na třech stanicích u hranic se Saskem.

Naproti tomu v roce 2016 zaznamenali sněžení ve velké části Česka včetně nižších poloh. Nejvyšší, osmicentimetrovou výšku sněhu ČHMÚ naměřil na stanici Špičák Železná Ruda. Ze stanic v polohách do 600 metrů nad mořem napadlo nejvíce sněhu, čtyři centimetry, v Chanovicích na Klatovsku, Pasekách na Písecku a Hvozdci na Berounsku. Sněžilo také v Praze, dva centimetry sněhu byly v Suchdole a centimetr na Chodově, v Komořanech, Libuši, Ruzyni a v Zadní Kopanině, doplnili meteorologové.

Lidé na svátek svatého Martina obvykle očekávají první sněhovou nadílku kvůli pranostice "Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí", nicméně Martin může podle pranostik přijet i na šedém koni, který symbolicky znázorňuje mlhy a věští střídavou zimu, nebo na žlutém, který představuje sucho a ohlašuje suchou a tuhou zimu. Podle meteorologa Jana Munzara původ těchto pranostik sahá zhruba do poloviny 19. století a mohou souviset s případy, kdy se i v dřívějších dobách vyskytly mírnější zimy nebo menší množství sněhu.