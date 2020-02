Na Super Bowlu zpívaly a tančily Shakira a Jennifer Lopezová

Miami - V latinoamerických rytmech se nesl koncert o přestávce Super Bowlu, finále zámořské ligy amerického fotbalu (NFL) v Miami. Čekání na druhou půli souboje mezi Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers krátily divákům Shakira a Jennifer Lopezová.

Jejich vystoupení podle agentury Reuters působilo jako energický náraz hvězdné síly, provázený choreografií natřásání kyčlí a boků ve směsi podmanivých hitů, odehraných na jedné z nejzářivějších scén světa.

"Hola, Miami," pozdravila publikum ve španělštině Shakira, která přivedla svůj tým tanečnic na scénu v rudých šatech a barevně sladěných kozačkách a zazpívala výňatky z hitů "Whenever, Wherever" či "Hips Don't Lie", než přenechala scénu Jennifer Lopezové, známé také pod přezdívkou JLo. Ta coby "holka z Bronxu" na jeviště vpadla v černé kůži se cvočky z věžičky připomínající vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Ve svém vystoupení posléze kůži zaměnila za krajkové body a na scénu napochodovala za zvuků písně "Born in the USA" s boa, které se přeměnilo z jedné strany v americkou vlajku, a z druhé ve vlajku Portorika, odkud pocházeli zpěvaččiny rodiče. Podle Reuters šlo o decentní připomínku, že Portorikánci, postižení hurikánem v roce 2017 a pak sérií zemětřesení, jsou taky Američané.

Sympatiemi k Hispáncům ve Spojených státech, kde protiimigrační rétorika v posledních letech otevřeně zaznívá, je známá i Shakira. Reportérům řekla, že "Latinos" (tedy Hispánci) zařívají v USA právě teď těžké časy a že je proto důležité předvést jednotu a sílu komunity.

Dvanáctiminutová show o přestávce mezi poločasy se stala oblíbenou součástí Super Bowl podobně jako samotná hra. Finále sleduje asi 100 milionů televizních diváků ve Spojených státech. Se Super Bowlem se také pojí nejdražší reklamní prostor, letos cena za třicetisekundový spot v televizi během přímého přenosu vyšplhala na 5,6 milionu dolarů.

V Miami, obývaném převážně Hispánci, pořadatelé show diskrétně vytvořili očekávání ohledně přehlídky dívčí síly s latinským temperamentem. To ostatně zapadá do snahy Národní fotbalová ligy demograficky rozšířit svou fanouškovskou základnu o ženy a Hispánce.

Letošní Super Bowl vytvořil půdu pro ženy, včetně majitelek obou týmů (Denise Yorkové a Norma Huntová) a v Super Bowl debutovala i první ženská trenérka Katie Sowersová, která má u týmu ze San Franciska na starosti útok.

Poločasová show Super Bowl začínala před 53 lety univerzitními kapelami a středoškolskými roztleskávačkami. Od té doby se z něj stala výkladní skříň pro hvězdy první velikosti, včetně Michaela Jacksona, Rolling Stones, Madonny a Lady Gaga. Jedno z nejvýznamnějších představení se odehrálo v roce 2004, kdy se na scéně objevilo odhalené ňadro zpěvačky Janet Jacksonové.

Super Bowl je tradičně pojímán jako gigantická show s účastí řady hvězdných umělců a celebrit.