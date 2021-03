Na šumavských vrcholcích je nyní nejvíc sněhu z celé zimy

Nová Pec (Prachaticko) - V horních partiích Šumavy v těchto dnech leží nejvíc sněhu v sezoně. Způsobily to srážky v posledních dnech. Například na Plechém, který je s nadmořskou výškou 1378 metrů nejvyšší horou české části Šumavy, je nyní 110 centimetrů sněhu. ČTK to řekli meteorologové.

"Probíhající zima byla atypická v tom, že i vyšší polohy zasáhla dvakrát výrazná obleva. Kvůli tomu vždy značná vrstva sněhu odtála. Ale v posledních dnech, kdy na většině míst v kraji pršelo, na Šumavě vydatně sněžilo," řekl ČTK Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V porovnání s minulými roky však výška sněhu není v této zimě nijak extrémní. Potvrdil to i amatérský meteorolog Ivo Rolčík, který má měřící stanici na Plechém sedm let. "Zatím nejvyšší vrstva sněhu byla změřena v lednu roku 2018 a to 205 centimetrů. Poslední roky jsou na sněhovou pokrývku díky postupnému oteplování chudší," uvedl Rolčík.

Kromě Plechého v posledních dnech napadlo větší množství sněhu i na Blatném Vrchu u Březníku. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu tam nyní je 118 centimetrů.

Zimní podmínky v těchto dnech ale panují v nižších polohách. "Například v oblasti v okolí Kvildy je přibližně 40 až 60 centimetrů sněhu, což je na konec března relativně dost," uvedl Slavík.

Ovšem na vrcholcích hor se dlouhodobě drží nejvíce sněhu právě v tomto období. "Většinou je v nejvyšších partiích Šumavy maximum sněhu v poslední dekádě března nebo v prvních dubnových dnech," řekl Rolčík.

Podle předpovědi v nejbližších dnech zasáhne Jihočeský kraj oteplení. Slavík uvedl, že meteorologové očekávají oblevu i na šumavských vrcholcích.