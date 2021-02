Na šumavské Rokytské slati bylo -30,6, asi nejnižší teplota letos

České Budějovice - Na šumavské Rokytské slati naměřili dnes meteorologové minus 30,6 stupně stupně. Je to zřejmě nejnižší teplota letošní zimy v ČR. Na Jezerní slati bylo dnes minus 29,8 stupně, na Březníku minus 29,9 stupně. Mrazy budou pokračovat do pondělí, pak by se mělo mírně oteplit. ČTK to řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Jinak je v nižších polohách mezi minus deseti a minus osmnácti, podle toho, jak je to kde s oblačností," řekla meteoroložka.

V jižních Čechách bude dnes skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty od minus pěti do minus dvou stupňů, na horách minus šest až minus tři.

Silnice v kraji jsou suché a vymrzlé. Silničáři měli přes noc jen pár výjezdů na Českobudějovicku, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.