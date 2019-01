Ilustrační foto - Pohled do vnitrozemí ČR směrem na Boletice a Lipensko při svítání na šumavské hraniční hoře Třistoličník na snímku z 22. ledna 2019. Na Šumavě panuje v těchto dnech slunečné a mrazivé počasí.

České Budějovice - Na šumavské Jezerní slati bylo dnes v noci minus 30,8 stupně. Je to nejnižší teplota, kterou dnes meteorologové v jižních Čechách naměřili. I v nížinách budou teploty v kraji přes den v kraji až do konce týdne lehce pod nulou. ČTK to dnes řekl Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Druhou nejnižší dnešní teplotu zaznamenali meteorologové na Rokytské slati na Šumavě, a to minus 27,8 stupně. Na Horské Kvildě bylo téměř minus 25 stupňů, v Hliništi na Prachaticku minus 18,3 stupně, ve Vimperku minus 14 stupňů a na šumavském Churáňově téměř minus 14 stupňů. Až na skoro minus 30 stupňů se teploty na jihu Čech dostaly již v noci na úterý, kdy bylo na stanici Jezerní slať - Perla minus 29,2 stupně Celsia.

Dnes bude v kraji podle meteorologů zataženo a na většině území regionu bude slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty budou od minus pěti do minus dvou, v 1000 metrech na horách kolem minus sedmi. "Vypadá to i na víkend, že by mohlo být přes den lehce pod nulou a v noci pod nulou jako teď. Ale žádné závratné mrazy v nížinách nečekáme," řekl Maňhal.