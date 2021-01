Na Šumavě připomněli 75 let od srážky vlaků, kdy zemřelo pět lidí

Členové Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk si 1. ledna 2021 ve Lčovicích na Prachaticku připomněli srážku vlaků, od níž uplynulo 75 let. Při tragické vlakové nehodě u Lčovic tehdy 1. ledna 1946 zemřelo pět lidí a 74 se zranilo. Kvůli koronaviru byla pieta neveřejná.

Lčovice (Prachaticko) - Svíčku na místě nejtragičtější vlakové nehody na trati Strakonice - Vimperk zapálili dnes při pietní vzpomínce členové Stifterova pošumavského železničního spolku. Od nehody uplynulo 75 let. Při srážce osobních vlaků z 1. ledna 1946 u Lčovic zemřeli čtyři cestující a topič, zranilo se 66 cestujících a osm železničářů. Kvůli koronaviru byla akce neveřejná, spolek ani neotevřel svůj depozitář ve Vimperku. ČTK to řekl jednatel spolku Vladislav Šlégr.

Vzhledem k tomu, že bylo 1. ledna 1946 potřeba přepravit po silvestrovských oslavách víc cestujících, vypravily dráhy mimořádný vlak z Vimperku do Strakonic. Ten se srazil v 6:40 s protijedoucím spojem mezi dopravnami Lčovice a Čkyně. Vlaky jely rychlostí 40 kilometrů za hodinu. Byla to největší nehoda na trati Strakonice - Vimperk. Odhalila chyby v předpisech a přispěla k jejich rychlejší změně, jak uvádí spolek na webu.

Podle vyšetřovatelů tehdy selhal vlakvedoucí spoje ze Strakonic, který nepočkal ve Lčovicích, kde se měly vlaky křižovat. "Byla to i nedokonalost. Bylo těsně po válce, pořád se používaly německé říšské předpisy, nebyly až tolik přísné. Jediný, kdo o křížení vlaků věděl, byl vlakvedoucí, který opustil nedovoleně stanici Lčovice. Nikdo jiný v tom vlaku nevěděl, že proti nim jede jiný vlak a musí tam počkat," řekl Šlégr.

Spolek v roce 2016 vybudoval na cyklostezce u železniční zastávky pietní místo. Tvoří ho pamětní kříž, vytvořený z železničního pražce a části kolejnice, která byla při nehodě poškozená, dále pamětní a informační tabule. Členové spolku vybudovali i odpočinkové místo se sedačkami a stolkem. "Je to typizované do železnice. Samotné pietní místo je kříž z pražce a kolejnice," řekl Šlégr.

S přáteli tam dnes zapálili svíčku a položili květinu. Kvůli covidu nemohl spolek otevřít depozitář ve Vimperku, kde uchovává části železničního svršku i vozů, které při nehodě nabouraly. Zábradlí depozitáře je vyrobené z kolejnice poškozené při nehodě. Dochovaly se rovněž fotografie. Pietní akce je v jiných letech spojená s výstupem na vrchol Věnec, kvůli koronaviru ho spolek také zrušil.

Stifterův pošumavský železniční spolek vypravoval posledních 20 let každý rok silvestrovský zábavní vlak z Vimperka na Kubovu Huť na Prachaticku, do nejvýše položené stanice v ČR ve výšce 995 metrů nad mořem. Organizátoři se převlékali do kostýmů, akce lákala kolem 3000 cestujících. Tento čtvrtek ji kvůli koronavirovým omezením zrušili.

Spolek vznikl před 30 lety. Loni nemohl kvůli covidu oslavit několik výročí šumavských tratí, tak chystá náhradu. Plánuje železniční retroden ve Vimperku, kdy se zájemci přenesou do let 1970 až 1980, další akci připravuje na zahájení železniční sezony ve Volarech, kam hodlají členové přivézt i parní lokomotivu. Chtějí zorganizovat i Šumavské léto s párou.