Na Šumavě hustě sněží, silničáři nasadili 120 sypačů

Praha - V jižních Čechách hustě sněží, silničáři mají v terénu 120 sypačů a traktorů. Nejvíc jich zasahuje na Šumavě. Silnice v kraji jsou sjízdné s maximální opatrností. Ve středních Čechách dnes jízdu místy komplikovaly sněhové přeháňky, problémy byly podle policie hlavně na Příbramsku. Sněžilo také na Vysočině, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Jihočeský kraj

V jižních Čechách hustě sněží, silničáři mají v terénu 120 sypačů a traktorů. Nejvíc jich zasahuje na Šumavě. Silnice v kraji jsou sjízdné s maximální opatrností. ČTK to dnes po řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

Sypače a traktory odklízejí sníh na silnicích I., II. a III. tříd. "Nejvíc práce mají na Šumavě a v oblasti Lipna. Hustě sněží na celém území kraje, údržbu přizpůsobujeme podle intenzity sněžení. Silnice jsou sjízdné s maximální opatrností," řekla dispečerka.

Podle meteorologů budou sněhové přeháňky v jižních Čechách také v neděli. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho, na horách minus pět až minus dva. Na silnicích se mohou v neděli tvořit náledí a zmrazky.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu v některých částech kraje komplikuje sněžení, na vozovkách nižších tříd zůstávají zbytky rozbředlého sněhu. Na dálnici se tvoří místy námraza, vyplývá z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic. Zatím se jezdí bez nehod.

Dálnice D6 je sjízdná se zvýšenou opatrností. Silničáři upozorňují řidiče na námrazu a déšť se sněhem, který může komplikovat viditelnost. Nejhorší situace zůstává na silnici I/13 u obce Boč směrem na Chomutov, kde se tvoří ledovka. "Pro osobní automobily je místo s opatrností průjezdné. Na místě zůstávají tři kamiony, mají problém se kvůli ledovce rozjet. Zatím nemáme hlášené kolony," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Meteorologové na dnešek hlásí déšť, ve vyšších polohách i sněžení. Teploty se dnes budou pohybovat od jednoho ke čtyřem stupňům nad nulou. Podle nich se od severu postupně při poklesu teplot pod bod mrazu může tvořit náledí a zmrazky. Dopravu může komplikovat i nová sněhová pokrývka.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v horských oblastech leží na hlavních silnicích místy rozbředlý sníh, na vedlejších vrstva ujetého sněhu. Na Trutnovsku a v Krkonoších se může na silnicích tvořit ledovka. S maximální opatrností jsou sjízdné také silnice v Orlických horách, i tam ve vyšších polohách leží souvislá ujetá vrstva sněhu.

Teploty se dnes ráno pohybovaly většinou nad nulou do tří stupňů Celsia, na horách mrzlo, nejnižší teploty byly okolo minus čtyř stupňů Celsia. Na většině území bylo zataženo s deštěm, na horách se sněžením, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť, zpočátku nad 800 metrů, postupně od severu ve všech polohách sněžení. Během odpoledne se očekává ustávání srážek. Podle meteorologů budou nejvyšší denní teploty mezi plus dvěma až plus pěti stupni Celsia, od severu během dne se bude ochlazovat, hrozí náledí. Na horách by měly být teploty celý den pod nulou, nejvyšší mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia. Vítr má vát čerstvý, místy s nárazy přes 50 kilometrů v hodině, uvedli meteorologové.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji znovu sněží, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Přeháňky by měly postupně ustávat, už o půlnoci proto pro kamiony nad 3,5 tuny znovu otevřeli i silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Ráno se tam přehnala silnější sněhová přeháňka, silnice je ale s opatrností sjízdná. Žádné problémy hlášeny nejsou, řekl ČTK Pavel Pospíšil, dispečer společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Kvůli sněhu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se nesolí a je pro kamiony nesjízdná. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, silničáři ji udržují chemicky.

Hlavní tahy v kraji jsou dnes většinou jen holé a mokré po chemickém ošetření, místy mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. "Během dopoledne by sněžení mělo ustávat," doplnil Pospíšil. Pozor by si podle něj měli dát motoristé na silnicích nižších tříd, leží na nich zledovatělá vrstva ujetého sněhu.

Teploty v kraji se pohybují od dvou do minus šesti stupňů, postupně se podle Pospíšila ochlazuje. Motoristé by proto měli být opatrní, silnice mohou namrzat. Na Českolipsku prší, v ostatních částech jde většinou o sníh s deštěm, na horách sněží. Teploty pod nulou by se podle meteorologů měly v horách udržet po celý den.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes ráno sjízdné, na některých je ale třeba zvýšená opatrnost, protože jsou na nich zbytky rozbředlého sněhu. Další silnice jsou po chemickém ošetření mokré. Místy je kvůli sněžení nebo dešti snížená dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů budou dnes přeháňky zpočátku ojedinělé, sněhové od 700 metrů nad mořem. Během dne lze očekávat déšť nebo přeháňky všude a postupně bude všude sněžit.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností musejí dnes počítat motoristé při cestě na sever Olomouckého kraje. Silnice na Šumpersku a Jesenicku tam pokrývá rozbředlý sníh, počítat s ním musejí řidiči na vedlejších silnicích i na hlavních tazích. Ještě nad ránem správci silnic z těchto míst hlásili husté sněžení, později ho vystřídal většinou déšť, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ostatní vozovky v kraji jsou holé a mokré po chemickém ošetření. Problémy na cestách jsou podle informací policie na silnici ze Štítů na Lanškroun.

S hustým sněžením se silničáři vypořádávali už od pátečního odpoledne, silnice na horách byly vzápětí bílé. Sněžilo i po zbytek dne a v noci, nyní na Jesenicku už s poklesem teplot hlásí silničáři déšť. Na silnicích tam leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky, silnice udržované inertně jsou pokryté vrstvou sněhu s posypem.

Rozbředlý sníh pokrývá i hlavní tah přes Červenohorské sedlo, tam správci silnic stále upozorňují na husté sněžení a nárazový vítr. Na silnicích druhých a třetích tříd leží zbytky rozbředlého sněhu, rozbředající sněhová vrstva leží i na vozovkách udržovaných inertně. V nižších polohách se již mísí déšť se sněhem nebo prší, místy je viditelnost snížena mlhami.

Déšť nebo mrholení hlásí i správci silnic na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku, silnice jsou tam holé a mokré sjízdné by měly být bez větších problémů, vyplývá z informací ŘSD. Teploty se i na horách pohybují dnes ráno nad bodem mrazu, na severu kraje je nula až dva stupně, v ostatních částech až čtyři stupně nad nulou.

Podle dopravních informací policie jsou problémy na cestách a to již od pátečního večera na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje na silnici mezi Štíty na Šumpersku a Lanškrounem na Ústeckoorlicku. V délce 14 kilometrů se na silnici tvoří sněhové jazyky, v úseku jsou uvízlé kamiony, uvádí policie.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji leží na silnicích ve výše položených regionech místy sníh. Po solení je většinou rozbředlý, v horských oblastech leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. V kraji bylo ráno zataženo s deštěm, na horách se sněžením. Teploty se pohybovaly většinou nad nulou od plus dvou do plus pěti, na horách do plus dvou stupňů Celsia, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Zvláště opatrní by měli být řidiči v oblasti Lanškrouna, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Hlinska. Úsek státní silnice 1/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Přes den by mělo být v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť, zpočátku nad 800 metrů, postupně od severu ve všech polohách sněžení. Během odpoledne ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty mají být mezi plus dvěma až plus pěti stupni Celsia, od severu se bude ochlazovat, hrozí náledí. Na horách má mrznout, teploty od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Vítr má vát čerstvý, místy s nárazy přes 50 km/h.

Středočeský kraj

Jízdu ve středních Čechách dnes místy komplikovaly sněhové přeháňky, problémy byly podle policie hlavně na Příbramsku. Silnice byly odpoledne většinou holé a mokré, na některých úsecích cestáři doporučovali zvýšenou opatrnost.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic byly sněhové přeháňky odpoledne hlášeny na dálnici D5 nebo na Příbramsku. "Nehod kvůli počasí bylo hodně, ale spousta řidičů si nás nevolala. Problematičtější to bylo na Příbramsku," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Kolize se podle ní většinou obešly bez zranění.

Ráno znepříjemňovaly cestování také déšť nebo mrholení, řidiči museli místy počítat s horší viditelností. Někde komplikoval jízdu i silný vítr a na některých menších cestách ležely zbytky sněhu po chemickém ošetření.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji se dnes objevuje místy sněžení, hlavně na horách. V nižších polohách přecházejí srážky v déšť. Silnice jsou sjízdné, místy ale mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost.

Hlavní tahy v Ústeckém kraji jsou většinou holé a mokré, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic. Podle policie zatím žádné velké problémy na silnicích hlášeny nejsou.

Teploty v kraji se dnes pohybují od tří do minus tří stupňů, většinou je zataženo. Během dne se bude postupně ochlazovat a sněžit by mělo na celém území kraje. Teploty budou klesat až k minus sedmi stupňům, meteorologové proto varují před náledím.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou nyní všechny sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopoledne v kraji sněžilo, silničáři nasadili všechny sypače. Policie zasahovala u několika nehod, z toho jedna byla tragická, kdy na Pelhřimovsku zemřel řidič osobního vozu po srážce s dodávkou. ČTK to dnes řekli dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

"Aktuálně jsou všechny silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou prohrnuté, posolené. Okolo jedenácté začalo chumelit, sypače vyjely, dvakrát projely okruh. V této chvíli by mělo být všechno ošetřené," řekl před 17:00 dispečer. Podle meteorologů se může v kraji místy tvořit náledí.

Při nehodě na silnici I/34 u obce Komorovice na Pelhřimovsku zemřel dopoledne jeden člověk a tři se zranili. Zemřel řidič osobního auta, dva zraněné převezli záchranáři do nemocnice v Pelhřimově.