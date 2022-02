Na Šumavě dnes ráno naměřili minus 23,3 stupně Celsia

České Budějovice - Na Šumavě dnes nad ránem klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Nejnižší hodnotu naměřili meteorologové na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 23,3 stupně Celsia. ČTK to dnes řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Na šumavském Březníku bylo minus 22 stupňů. Ale v nižších polohách v kraji se teploty pohybovaly většinou kolem minus osmi stupňů Celsia," uvedla. V následujících dnech se podle ní nedají podobně nízké hodnoty příliš očekávat, což zapříčiní oblačnost. "To by mělo platit do pátku, do kdy zatím předpověď vidíme," řekla.

Dnes mohou teploty na jihu Čech vystoupat k devíti stupňům Celsia. Podobné hodnoty budou zřejmě i v příštích dnech a k tomu má občas i pršet.

Zatím nejchladnější noc letošního roku na jihu Čech byla z 11. na 12. ledna. Meteorologové tehdy po ránu naměřili opět na stanici Perla minus 27,3 stupně Celsia, na Březníku pak bylo minus 27,2 stupně Celsia.