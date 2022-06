Na Střížovickém vrchu se otevřel první legální singletrail na Ústecku

Ústí nad Labem - Na Střížovickém vrchu se dnes otevřel první legální singletrail, trasa pro horská kola, na Ústecku. Na jeho stavbě se podílely desítky lidí. Trasa vznikala déle než rok, a to za použití zhruba 2000 let staré techniky. ČTK to řekl Aleš Hrstka, majitel obchodu s cyklistickým vybavením a místopředseda spolku MTBWork, který výstavbu trasy inicioval.

Fotogalerie

Dříve mezi lidmi panovaly obavy, že kvůli novým trasám bude na vrch jezdit více aut, město se však domluvilo na dopravním opatření. Ulice Střížovická ze směru Klíše je proto uzavřená a vozidlem se tak rekreanti mohou na vrch dopravit pouze ze Všebořic.

"Byli jsme tady při výstavbě omezeni stromky a je to vytvořené tak, aby to cyklista zvládl," uvedl místopředseda. Podle něj je důležité, aby začalo pršet. Hlína, z níž je trasa vytvořená, potřebuje vláhu, aby víc přilnula. "Trail vyzraje podle mě až příští rok. Je to ručně stavěné, bez použití těžké techniky. Materiál je tady z okolí, jde o přesun materiálu z jedné strany na druhou. Dovezl se jen říční písek," řekl Hrstka. Doplnil, že trail je k přírodnímu prostředí vstřícný také proto, že zadržuje vodu v krajině díky odvodnění. "Je to vytvořeno metodou z dob, kdy se tvořily římské cesty," dodal místopředseda.

Jde zatím o první část, která je určena pro začátečníky. Druhá etapa výstavby trasy, která by měla vést až do Všebořic, bude pro pokročilejší jezdce, řekl ČTK předseda spolku Jakub Štráchal. Peníze, které spolek na výstavbu použil, byly z vlastních zdrojů spolku. U singletrailu mohou cyklisté najít ceduli s QR kódem, přes který mohou přispět na výstavbu další části i případné opravy.

Na vytvoření cyklotras se podílelo také město, které spolku zapůjčilo pozemky. "Pak jsme jim poskytli také materiál, třeba písek, a postavili jsme jim posezení," sdělil dnes ČTK náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). Podle něj město přispělo zhruba 100.000 korunami. Místní se podle něj nemusí bát, že by na trasy dojížděli cyklisté autem. "Budou sem jezdit většinou na kole... Také jsme se domluvili s lidmi z Klíše, kteří měli obavy, že sem bude jezdit moc aut. Cesta je uzavřená a nemůže ji využít ani dopravní obsluha," uzavřel náměstek.