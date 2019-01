Praha - Skupina aktivistů se zatím nechystá opustit střechu budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Zřejmě se tak nestane ani o víkendu. ČTK to dnes večer řekl zástupce Autonomního sociálního centra Klinika Arnošt Novák. Už dřív uvedl, že lidé na střeše chtějí důrazně upozornit na situaci kolem kliniky, kterou začal ve čtvrtek vyklízet exekutor. Pokud by chtěli objekt opustit, bude jim podle exekutora Ivo Luhana uvolněna cesta. Budovu vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která ji chce rekonstruovat pro své úředníky.

"Platí, že na střeše stále zůstávají. Předpokládám, že se na tom ani zítra ( v sobotu) nebude nic měnit," řekl Novák. Podle něho je na střeše asi pět lidí.

Dnes ráno začalo vyklízení věcí z budovy, část jich před příchodem exekutora vynosili sami aktivisté. Z budovy vyvezli například piano a vynosili kusy nábytku. Specializovaná firma zajišťovala dům proti dalšímu vniknutí, její pracovníci zatloukali okna a připevňovali mříže. Vyklízení a zabezpečování domu bude podle Luhana pokračovat i v dalších dnech. Zadní křídlo domu specializovaná firma zajistila již ve čtvrtek.

Aktivisté nechtěli vyvolávat konflikt, proto dnes budovu většinou opustili sami. Svůj odpor proti exekuci podle Nováka ukázali již ve čtvrtek, kdy odmítli z budovy odejít i přes několik výzev. Nadále jsou však přesvědčeni, že budova zůstane prázdná, bude dál chátrat a SŽDC slibovanou rekonstrukci nezahájí.

SŽDC podle dnešního vyjádření mluvčí Kateřiny Šubové čeká na dokončení práce exekutor a na předání budovy. "My jsme povolali naše hasiče SŽDC, aby napomohli s vyklízením objektu, a bude se pokračovat s úklidem i co se týká pozemku," řekla Šubová. Správa již má uzavřenou smlouvu se službou pro ostrahu nemovitosti. Jakmile exekutor předá budovu SŽDC, správa provede drobné opravy nutné k zahájení rekonstrukce.

V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce. "Předpokládáme, že samotná rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců," řekla Šubová. Pak se do budovy nastěhuje zhruba 50 úředníků.

Ve čtvrtek v 09:00 začal u Kliniky happening na protest proti vyklizení, o hodinu později přišel exekutor. Za šest hodin se mu podařilo vyklidit zadní část domu, kterou specializovaná firma zajistila proti dalšímu vniknutí aktivistů. Před 16:00 pak exekutor Luhan ukončil vyklízení. Akce se obešla bez zákroku policie. Policie pouze hlídala, aby do domu nevstupovali další lidé. Přes noc budovu střežila bezpečnostní agentura.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC.

Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejích námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítali prostory opustit s tím, že rekonstruovat se nezačne dříve než za rok a minimálně do té doby by mohli v objektu zůstat. Mohlo by tam podle nich působit například centrum pro ženy bez domova. Připomněli také, že soud SŽDC nepřikázal nechat budovu vyklidit, pouze to umožnil.