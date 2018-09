Praha - Na středních školách po celé České republice dnes začínají studentské komunální volby. Zhruba dva týdny před opravdovými volbami do zastupitelstev obcí si tak studenti starší 15 let mohou vyzkoušet volební proces nanečisto. Výsledky dvoudenní akce budou zpracovány pouze pro volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy, kde se tradičně do studentských voleb zapojuje nejvíce škol. Organizátor voleb nanečisto, společnost Člověk v tísni, je zveřejní v úterý večer.

Člověk v tísni pořádá studentské volby od roku 2010 a chce jejich prostřednictvím přiblížit mladým lidem základní principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a zvýšit jejich zájem o volby a politiku vůbec. Konají se již po desáté, naposledy studenti vybírali prezidenta. Druhého kola prezidentských voleb se v lednu zúčastnilo zhruba 300 škol, platný hlas odevzdalo kolem 38.600 studentů.

Organizátor tentokrát s ohledem na povahu systému voleb do obecních zastupitelstev není schopen zajistit celorepublikový sběr a vyhodnocení výsledků, zpracuje je jen pro Prahu. Proto byla pro pražské školy nutná registrace, mimopražské školy mohly materiály ke studentským volbám využívat bez registrace a výsledky zveřejní dle svého uvážení.

Skutečné komunální volby se společně s prvním kolem senátních voleb uskuteční 5. a 6. října.