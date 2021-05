Na stezky Klínovce dnes zavítaly stovky příznivců terénní jízdy na kole

Boží Dar (Karlovarsko) - O návštěvu klínoveckého areálu v Krušných horách, který tento víkend zahájil letní sezonu, je dnes od rána velký zájem. I přes proměnlivé počasí dorazily na upravené stezky stovky příznivců terénní jízdy na kole a koloběžkách. Skiareál spustil tento víkend vleky poprvé v tomto roce, kvůli koronavirovým opatřením musel být téměř celou zimu zavřený.

Fotogalerie

"V provozu jsou nyní traily Rubin, Baron, Ilegal a downhillová trať v celé délce. Horní část modrého trailu Azur zůstane prozatím uzavřena a zhruba od čtvrté sekce se na něj budou moci návštěvníci napojit z trailu Rubin," řekla ČTK mluvčí střediska Hana Hoffmanová.

Areál zahájil letní sezonu o tři týdny později než obvykle. "Museli jsme standardně připravit lanovou dráhu na letní provoz, nasadily se například háky pro zavěšení kol a koloběžek, připravili jsme také traily," řekla mluvčí. Přípravy komplikovaly v posledních dnech vydatné deště i sníh, který dosud zůstává na některých místech ve vyšších polohách.

Vedení areálu očekává v první dnech od otevření velký zájem, mnozí se již dotazovali telefonicky. "Lidé už se těší do přírody a na kola, samotná realita se ovšem bude odvíjet podle počasí," uvedla Hoffmanová. Návštěvnost by mohlo od příštího týdne podpořit také otevření hotelů a penzionů. Přilákat nové turisty by mohly i slevy na sezonní a celoroční jízdné, které areál letos zavedl.

Loni v létě na stezky nejvyšší hory Krušných hor zavítalo velké množství turistů, výrazně ale chyběla zahraniční klientela. "Pokud se bude opakovat scénář minulého léta, tak návštěvnost bude vysoká právě z důvodu, že Češi tráví více dovolených v tuzemsku, a přijeli tak na hory i návštěvníci, kteří běžně dávají přednost zahraničí," řekla mluvčí.

Klínovec se přes uplynulou zimní sezonu poprvé otevřel pro veřejnost až v prosinci, a to pouze na pár dní, poté musel kvůli protiepidemickým nařízením opět zavřít. V areálu i přesto udržovali sjezdovky sjízdné, aby byli připraveni otevřít alespoň na jaře, ani to se ale nepovedlo. Epidemie přinesla areálu velké ztráty, kvůli kterým bude muset omezit některé investice.

"Letní sezona generuje opravdu velmi malé procento z celoročních tržeb a určitě nemůže kompenzovat ztráty ze zimy. Vnímáme letní sezonu jako důležitou součást našeho areálu a se zvyšujícím se zájmem o návštěvu českých hor ji chceme rozvíjet, ale zatím se nedá se zimní sezonou srovnat," uvedla mluvčí.