Praha - Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Radek Štěpánek se rozloučí s tenisovou kariérou 18. října v pražské O2 areně. Hlavní hvězdou akce nazvané Český lev se loučí bude bývalý první hráč světa Srb Novak Djokovič.

"Nikdy jsem se nechtěl loučit s doktorskou zprávou v ruce, ale s raketou na dvorci. Tvořilo se to hodně dlouho a jsem rád, že se to uskuteční na místě, které pro mě hodně znamená," řekl dnes novinářům devětatřicetiletý Štěpánek v O2 areně. Ukázal při tom na bílým křížkem označený bod na ploše, na kterém slavil po proměněném mečbolu v roce 2012 zisk "salátové mísy" po vítězném finále se Španělskem.

"Rád bych vrátil fanouškům, co mi po celou kariéru dávali," řekl. Lístky by se měly začít prodávat týden před US Open, ale cenu ještě neprozradil. Doufá, že se kapacita 12 tisíc míst zaplní. "Věřím, že bychom mohli zažít, co jsme zažívali v daviscupových zápasech a sedaček moc volných nezůstane."

U kurtu nebude při loučení chybět jeho rodina. Zmínil své rodiče a také manželku a bývalou tenistku Nicole Vaidišovou, s kterou mají od července dceru Stellu. "Když o tom mluvím, tak se trošičku chvěju. Už se nemůžu dočkat," řekl někdejší osmý hráč světa ve dvouhře, který konec kariéry ohlásil loni v listopadu.

Djokovičova účast na Štěpánkově rozlučce se dala očekávat. S vítězem 13 grandslamů mají přátelské vztahy, na turnajích spolu občas trénovali a Štěpánek byl letos i krátce v jeho trenérském týmu. "Domluva s Novakem trvala asi dvě a půl minuty. Řekl, že přijede rád a bude u toho," řekl Štěpánek. "Loučit se s aktuálním wimbledonským vítězem je skvělé. Jsem rád, že se Novak vrátil tam, kam patří. A nezlobil bych se, kdyby přijel i jako vítěz US Open."

Z hostů zatím prozradil pouze jméno Djokoviče. "Další trumfy si nechám na později, v rukávu jich mám hodně," podotkl s tím, že půjde o různé sportovce. Teoreticky se dá čekat účast fotbalového brankáře Petra Čecha a hokejisty Jaromíra Jágra.

Chybět nebudou trenéři a lidé, kteří se podíleli na Štěpánkově kariéře. Zahrát by si mohl třeba i s Petrem Kordou nebo s jeho synem Sebastianem.

"Scénář se rodí v mé hlavě tři čtvrtě roku. Bude to kombinace tenisu, show a muziky. Program bude trvat kolem dvou a půl hodiny a věřím, že si fanoušci přijdou na své. Jak mě znají, vědí, co můžou čekat," řekl Štěpánek. Má vymyšlenou i píseň, při které bude kurt opouštět. "Už teď mi naskakuje husí kůže."

Překvapilo ho, jak náročné je akci zorganizovat. Proto je i trošku nervózní, aby všechno klaplo. "Protože jsou věci, které nemám v moci. Strašidelně se na to těším," doplnil svoji tradiční formulku a začal s tréninkem. "Nechci se tam pohybovat jako těhotný šnek. Chci být ve formě a doufám, že mě záda nezradí," uvedl.

Po rozlučce se plánuje do konce roku věnovat rodině. Roli otce si užívá a snaží se být doma co nejvíce. "Každou vteřinu jako každý novopečený rodič. Nejvíc je, když mi dcerka usne na hrudi," prohlásil. Je ale možné, že se pak k tenisu vrátí v roli kouče, protože dostává různé nabídky. "Zájem je. Je příjemné, že hráči cítí, že jim můžu něco předat, ale do konce roku se nic nestane," uvedl Štěpánek.

Davisův pohár společně s Tomášem Berdychem vyhráli v letech 2012 a 2013. Ve dvouhře si karvinský rodák zahrál čtvrtfinále Wimbledonu a získal pět titulů na okruhu ATP. Grandslamové tituly získal ve čtyřhře - s Indem Leanderem Paesem ovládli Australian Open 2012 a US Open 2013. Z olympiády v Riu de Janeiro si společně s Lucií Hradeckou přivezli bronzovou medaili ze smíšené čtyřhry.