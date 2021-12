Na Štědrý den přibylo v Česku 2043 případů covidu, nejméně za dva měsíce

Praha - Na Štědrý den přibylo v Česku 2043 potvrzených případů koronaviru. Je to nejméně od 24. října, tedy za poslední dva měsíce. Proti minulému pátku, který byl běžným všedním dnem, je to pokles o více než 7500 případů. Také množství hospitalizovaných se značně snížilo. S covidem-19 je v nemocnicích 3489 lidí, z toho 736 v těžkém stavu. Méně než 3500 covidových pacientů bylo v ČR naposledy v první polovině listopadu. Očkovat se v pátek nechalo jen minimum lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v České republice zpomaluje zhruba od konce listopadu. Na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 441 nakažených. Takzvané incidenční číslo tak za jeden den kleslo o 65.

Incidence se od pátku snížila ve všech krajích. Pouze ve třech regionech je vyšší než 500. V Libereckém kraji připadá na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu 532 nakažených, v sousedním Ústeckém kraji 518 nakažených a ve středních Čechách 504 nakažených. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde má incidenční číslo hodnotu 258.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 35.692 lidí. Denní počty zemřelých v posledních dnech klesají. Zatímco v první polovině prosince umíralo denně až přes 120 lidí s covidem-19, ve druhé polovině měsíce klesly denní počty zemřelých pod stovku. Na čtvrtek zatím připadá 39 obětí, na pátek 26. Údaje z posledních dní ale většinou při dalších aktualizacích rostou.

Laboratoře na Štědrý den provedly zhruba 22.000 testů, před týdnem jich bylo více než 100.000. Ve volné dny se ale testuje výrazně méně. U dvou ze tří typů testů se proti minulému týdnu zvýšila pozitivita. V případě preventivních testů vzrostla z 3,78 na 5,55 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních zvýšil z 9,95 procenta na 11,84 procenta. Naopak v případě takzvané diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 25,02 na 21,4 procenta.

Epidemie koronaviru začala v Česku loni v březnu. Od té doby laboratoře v zemi potvrdily 2,444.648 případů. Více než 2,24 milionu lidí se již z nákazy vyléčilo.

Loni na Štědrý den přibylo v České republice 4376 potvrzených případů covidu-19. S koronavirem před rokem zemřelo 111 lidí. V nemocnicích bylo 4310 pacientů, z toho 647 v těžkém stavu.

Na konci loňského prosince se začalo s očkováním proti covidu-19. Zdravotníci dosud v Česku podali téměř 15,2 milionu dávek vakcíny, ukončené očkování má 6,62 milionu lidí. Na Štědrý den se nechalo očkovat 495 lidí, menší zájem byl pouze na Nový rok. Většina lidí si přišla pro třetí posilující dávku vakcíny.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Liberecký 532 Ústecký 518 Středočeský 504 Zlínský 467 Královéhradecký 467 Vysočina 464 Praha 447 Pardubický 444 Moravskoslezský 442 Jihočeský 396 Olomoucký 395 Jihomoravský 379 Plzeňský 346 Karlovarský 258

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví