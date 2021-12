Na Štědrý den mohou Pražané navštívit zoo, památky nebo jít bruslit

Praha - Na Štědrý den si lidé budou moci prohlédnout některé pražské památky, zajít do muzea, projít se trojskou botanickou zahradou nebo se pobavit vánočním programem v zoologické zahradě. Sportovci si mohou zabruslit na veřejných kluzištích, která se v metropoli na zimní sezonu otevřela. Mnohé objekty budou mít nicméně upravenou otevírací dobu, jak ČTK sdělili jejich provozovatelé.

Lidé, kteří 24. prosince zavítají do pražské zoologické zahrady, se mohou těšit na komentovaná krmení vybraných druhů zvířat a setkání v pavilonech. Ve 13:30 je na programu rovněž vystoupení lachtanů jihoafrických. Zahrada bude otevřená od 09:00. Vstupenky do areálu lze na pokladnách zakoupit do 14:00, přičemž děti mladší 15 let budou za vstup platit jednu korunu. Areál a pavilony zůstanou přístupné do 16:00, oznámila dnes v tiskové zprávě zoo.

Návštěvníci mohou zvířata v zoo jako tradičně obdarovat jedlými dárky. Vítáno je suché pečivo, čerstvé nebo sušené ovoce a zelenina. Dárky je možné nechat u hlavního vchodu, zvířatům je chovatelé předají v následujících dnech.

K procházce mohou lidé využít i sousední botanickou zahradu. Venkovní expozice budou podle mluvčí zahrady Michaely Bičíkové návštěvníkům přístupné zdarma od 09:00 do 16:00, skleník Fata Morgana lze navštívit do 14:00 hodin. Otevřená bude i vinotéka svaté Kláry, která nabízí vína z produkce chráněné vinice v areálu botanické zahrady.

Navštívit budou moci lidé i památky jako Pražský hrad nebo Vyšehrad včetně tamní stálé expozice Historické podoby Vyšehradu. Otevřené budou v pátek i památky, které spravuje městská organizace Prague City Tourism, jak sdělila mluvčí organizace Klára Malá. Lidé si tak mohou prohlédnout třeba interiéry Staroměstské radnice, Prašné brány nebo mosteckých věží. Přístupná bude také Petřínská rozhledna se zrcadlovým bludištěm a památky spadající pod Židovské muzeum v Praze.

Milovníci moderního umění mohou v čase od 10:00 do 15:00 navštívit Museum Kampa. O hodinu déle bude otevřené Muzeum Karlova mostu. Lidé mohou ve sváteční den zajít i do muzea věnovaného literátovi Franzi Kafkovi v prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy. V čase od 09:00 do 14:00 mohou návštěvníci zavítat do domu U Zlatého prstenu, který spadá pod Muzeum hlavního města (MHMP). K vidění tam je například stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Lucemburků. Ostatní objekty MHMP se stejně jako objekty Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy a Národního muzea otevřou až na první a druhý svátek vánoční. Na Štědrý den návštěvníkům přístupné nebudou. Instituce to uvedly na svých webech.

Bruslit lze například na ledové ploše na Střeleckém ostrově, kde kluziště přichystali vůbec poprvé, na Smíchově nebo na Ovocném trhu. Zdarma si lidé mohou zabruslit mimo jiné na kluzišti u obory Hvězda v Praze 6 nebo na Letné, kde kluziště pošesté zřídil pražský magistrát. Na kluziště mohou dle vládních opatření pouze dospělí, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 nebo v poslední době nemoc prodělali. Vstup je vládními nařízeními omezený i pro děti.