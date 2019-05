Na stavbě D3 u Třebonína nasadilo ŘSD výjimečně drony

Hosín (Českobudějovicko) - Firmy, které staví úseky dálnice D3 v jižních Čechách, zatím drží termíny. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) více kontroluje část Hodějovice-Třebonín, dlouhou 12,5 kilometru, která bude součástí obchvatu Českých Budějovic. Za sedm miliard korun ji staví italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav, zatím bez komplikací. Stavbu kontroluje ŘSD i pomocí dronů, což je výjimečné. ČTK to dnes řekli mluvčí ŘSD Jan Studecký a krajský radní pro dopravu Jiří Švec (STAN).

S italskou firmou Salini Impregilo ukončilo v březnu spolupráci Slovensko kvůli pomalému postupu prací na úseku dálnice D1 na severu země, včetně rozestavěného tunelu. Firma tam byla dlouhodobě ve skluzu.

"Harmonogram (úseku Hodějovice-Třebonín) běží podle plánu a používáme tam drony. Není to vůbec standardní věc, je to výjimečné opatření," řekl Studecký. Obchvat Českých Budějovic se začal stavět letos na jaře, hotový má být v září 2022. Tvoří ho 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné-Staré Hodějovice za 5,28 miliardy Kč a úsek Hodějovice-Třebonín.

Švec řekl, že na D3 firmy zatím plní termíny. "Bral bych s rezervou vyjádření, když pan premiér navštíví stavbu dálnice a termín posune svým vyřčením, že bude hotová o rok dřív. Ale podle termínů ve smlouvách o dílo běží zatím všechno tak, jak má, a o žádných výrazných komplikacích nevím. Na stavbách jsou podložné vrstvy, mají i deset metrů do hloubky, jsou tam odlučovače ropných látek, tak když to někdo vyprojektuje s termínem a malou rezervou, jsou to reálné odhady vycházející z praxe," řekl Švec.

Dále řekl, že každá podobná stavba přináší komplikace. Ne všude lze udělat geologické průzkumy v potřebném rozsahu, kvůli terénu. "Ale v úseku Ševětín - Borek se s tím společnost Eurovia vypořádala excelentně," řekl Švec. Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,7 kilometru za 933,2 milionu Kč bez DPH má být hotový v březnu 2020. Jak dnes řekl Jan Klepal z Eurovie, je to částečně novostavba, kdy firma přidává levý jízdní pás, částečně vzniká dálnice v místě dosavadní silnice I/3.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru. Bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je asi 50 kilometrů.

V ČR je rozestavěno 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy.