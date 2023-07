Na statku v Řehlovicích na Ústecku vznikají díla výtvarníků z Česka a Německa

Řehlovice (Ústecko) - Do Kulturního centra Řehlovice, které před lety vzniklo v bývalém statku pánů z Bělé, se sjeli umělci tvořit na 21. česko-německé výtvarné sympozium Proudění - Strömungen. Tématem letošního ročníku je Houpací svět. Vernisáž děl, vznikajících v chladu hospodářských budov, se uskuteční v sobotu. ČTK to dnes řekla pořadatelka sympozia Lenka Holíková.

Impulsem k volbě tématu byly aktuální nálady ve společnosti, problémy a výzvy, kterým v posledních letech a měsících lidé čelí a které se života zásadním způsobem dotýkají, tedy klimatická krize, pandemie, válka na Ukrajině a její dopady, inflace, ale také projevy nenávisti. "Tímto tématem jsme chtěli poukázat na nejistoty, ve kterých se právě nacházíme. Všechno je jinak, než jsme si představovali, ale nechtěli jsme poukazovat jen na negativní aspekty, svět na houpačce v sobě skrývá odkaz na bezstarostnou dětskou hru a okamžiky radosti," uvedla Holíková.

Umělci z Berlína, Drážďan, Mnichova, Brna, jihu Moravy, Prahy a severu Čech přijeli do Řehlovic v pátek. Vybrali si pro tvorbu různé kouty rozlehlého statku, jehož součástí je historický pivovar. Postupně vznikají díla z různých oborů výtvarného umění. Jsou tu fotografové, sochaři, výtvarníci zaměření na malbu, kresbu nebo různé instalace.

Uprostřed kovadlin už leží srdce vytvořené ze starého bojleru, které se bude houpat. Námětem uměleckému kováři byla energetická krize. Svatopluk Klimeš pracuje s ohněm. S dílem s názvem Proč začal v ateliéru, teď na něm pokračuje. "Jsou to čtyři ptáci odlétající z Ukrajiny a pod nimi je cesta. Používám oheň, popel, lepidlo, trochu barvy. Naštěstí tady v chládku je i při hicu krásně," řekl ČTK. Původem japonská umělkyně Masuko Iso, která žije v Berlíně, využívá ohně a novin. Vytváří figury pro dílo Tanec smrti. "Cílem je, aby umělci měli svobodu v práci, mohli se na chvíli odpoutat od každodenního koloběhu a také se vzájemně inspirovat," uvedla Holíková.

Vyvrcholením desetidenního sympozia bude v sobotu v 15:00 vernisáž. Mezitím ještě účastníci stihnou doprovodný program. Dnes byla jeho součástí dopolední přednáška k historii místa, odkud jsou jen kousek Stadice, místo, kde byl podle pověsti osloven poselstvem kněžny Libuše Přemysl Oráč. Následně se debatovalo o historii, na kterou lze pohlížet z různých úhlů pohledu. Díla budou moci lidé v Řehlovicích pak vidět ještě asi měsíc a následně v zimě v galerii Gotické dvojče v nejstarším domě v Litoměřicích.

Bývalý statek pánů z Bělé v Řehlovicích byl v uplynulých desetiletích minulého století značně poničen. Keramička Lenka Holíková, která 12 let žila a studovala v Německu, přišla koncem 90. let s myšlenkou pořádat na statku, který koupil její otec, česko-německá výtvarná sympozia. V areálu se střídají výtvarníci různých oborů, zatím hlavně v létě. Pokud se podaří plánovaná oprava pivovaru, kde se pivo vařilo do roku 1911, mohli by umělci tvořit na statku i v zimě.