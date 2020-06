Na Staroměstské náměstí se vrátil mariánský sloup

Praha - Na pražské Staroměstské náměstí se dnes po téměř 102 letech vrátil mariánský sloup. Stavbu jeho napodobeniny dokončil sochař Petr Váňa a jeho spolupracovníci. Původní sloup v roce 1918 na protest proti habsburské monarchii strhl dav. Váňa a jeho tým dnes na vztyčení sloupu pracovali od rána, sochu s hlavicí na vrcholek dříku vyzvedli před 16:00. Základy sloupu na náměstí umístili již dříve, poté co pražské zastupitelstvo v polovině února s jeho obnovením vyjádřilo souhlas.

Na náměstí stály základy a sokl, který obklopují tři schody a balustráda. Pracovníci ráno čelili drobným potížím s přemístěním sochy Panny Marie, která od roku 2004 stála u nedalekého Týnského chrámu. Práce tak dnes nabraly mírné zpoždění, celková stavba však byla naopak hotova výrazně dříve, než bylo plánováno. Původně měla být dokončena v září.

Ohledně sloupu se v Praze vedly léta spory, několikrát ho zastupitelstvo odmítlo. Váňa celou dobu na soše pracoval. Zastánci obnovy považují dílo za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Sochař na sloupu pracoval 23 let. "Moje babička, která se dožila přes 90 let a zažila stržení sloupu, mi říkala, že až jednou bude sloup postaven, tak bude na světě lépe. A já, když jsem to dneska viděl, tak si myslím, že na světě o trošku lépe je," řekl Váňa ČTK po dokončení stavby. Ocenil, že se nakonec podařilo na návratu díla dohodnout. Dodal také, že i když práci na sloupu musel obětovat finance, nelituje toho, protože získal dlouhý a hluboký příběh.

Podle Váni zbývají ještě drobné práce, například dlažba mezi balustrádou a soklem. Sochař dodal, že bude ještě u sloupu nutné osadit tzv. jalový schod, který vyrovná svažující se dlažbu na náměstí přesně do úrovně spodního schodu. Do prázdného prostoru ve střední části sloupu pak bude uchycen obrázek panny Marie, který byl původním smyslem sloupu - lidé se k němu chodili modlit. Kolem něj budou osazeny kovové mříže. Kompletně má být dílo hotovo do 15. srpna, dodal sochař.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním napodobeniny původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě, která již měla stavební povolení, zábor. Ne všichni Pražané jsou nicméně příznivci návratu sloupu. Vznikly proti němu i petice.

