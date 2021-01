Na Štaidla vzpomínají jako na kamaráda a výborného muzikanta

Praha - Jako na kamaráda a výborného muzikanta vzpomínají spolupracovníci na hudebního skladatele Ladislava Štaidla, který v noci na dnešek zemřel ve věku 75 let. Hity bývalého kapelníka doprovodné skupiny Karla Gotta zpívali i Helena Vondráčková, Iveta Bartošová, Jiří Korn nebo Dalibor Janda. V posledních letech dal Štaidl před showbusinessem přednost podnikání.

Fotogalerie

"Byl to můj mnohaletý kamarád a spolupracovník, napsal mi mnoho krásných písniček, s jednou jsem dokonce vyjela na festival do Japonska. Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku. A je mi to líto, že ten boj se zákeřnou nemocí nevyhrál," sdělila ČTK Helena Vondráčková.

Zdrcen byl smutnou zprávou dlouholetý člen Orchestru Ladislava Štaidla saxofonista Felix Slováček. "Je mi to strašně líto, byl to jeden z nejlepších lidí v mém životě. Kamarád, který spolu s Karlem Gottem nastartoval moji životní kariéru," řekl ČTK.

Štaidl byl nejen muzikant, textař, hudební skladatel a aranžér, ale uspěl i jako zpěvák. Jeho původního eponymního alba vydaného v v roce 1981 svého času prodalo vydavatelství Supraphon bezmála 40.000 nosičů. "Byl nepochybně jedním z nejvýraznějších melodiků naší hudební scény, nejen skladatel, ale také velice zajímavý zpěvák. Zpívat začal úplně náhodou, protože písničku Mží ti do vlasů napsal původně pro Karla Gotta, ale jemu se původně moc nelíbila. Tak ji nazpíval sám a měl první zpěvácký hit," vzpomínal hudební publicista Miloš Skalka. "Byl nejen kytarista, skladatel a zpěvák, ale také významný dirigent. Dirigování studoval u Milivoje Uzela a povedlo se mu sestavit jeden z nejzajímavějších orchestrů v dějinách naší populární hudby, kde se sešly velké muzikantské osobnosti včetně Rudolfa Rokla nebo Felixe Slováčka," řekl ČTK Skalka.

Štaidl byl autorem přibližně 200 písní a hudby k mnoha seriálům a filmům. "Pro naše vydavatelství a kmenové interprety, pro které psal své písně, je to velká ztráta. Byl především trvalým a dlouholetým spolupracovníkem," podotkla za vydavatelství Supraphon Jana Helgová.

Štaidlova dlouhá kariéra začala v divadle Apollo. "Rozjel to takzvaný Jevanský klan, tedy brácha Jirka, Karel Gott a já. Jako mladí kluci jsme dostali šanci založit vlastní divadlo, pro nějž jsme sami začali tvořit. Naštěstí jsme si tenkrát neuvědomovali, jaká je to obrovská odpovědnost a riziko, protože v téhle branži se reparáty nepovolují. Vyšlo to a díky Apollu, kde nás viděl švýcarský agent Schmidt, jsme se dostali s Karlem (Gottem) a kapelou až do Las Vegas," vzpomínal před lety Štaidl, který v roce 2003 vzbudil pozornost vzpomínkovou knihou Víno z hroznů.