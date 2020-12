Na SŠ dnes začíná střídavá výuka, na VŠ se mohou obnovit praktika

Ilustrační foto - Žákyně ve třídě Střední zdravotnické školy Agel v Ostravě, do které se 25. listopadu 2020 vrátilo asi osm desítek studentů maturitních ročníků k běžné výuce. V uplynulých týdnech se zapojili do pomoci ve zdravotnických zařízeních, nyní budou muset budoucí maturanti dohnat především zameškané učivo.

Ilustrační foto - Žákyně ve třídě Střední zdravotnické školy Agel v Ostravě, do které se 25. listopadu 2020 vrátilo asi osm desítek studentů maturitních ročníků k běžné výuce. V uplynulých týdnech se zapojili do pomoci ve zdravotnických zařízeních, nyní budou muset budoucí maturanti dohnat především zameškané učivo. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Po zhruba dvou měsících výuky na dálku začíná dnes díky zmírnění opatření proti covidu-19 na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách fungovat střídavá prezenční a distanční výuka. Ve školách bude vždy polovina tříd a druhá půlka se bude učit z domova, po týdnu se vymění. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou každý týden účastnit praktické výuky.

Další studenti se dnes mohou vrátit i do vysokých škol, a to ve skupinách do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a všech, kteří mají mít praktickou výuku. Řada fakult nicméně už tento semestr dokončí jen s on-line vyučováním. Do škol se většinou vrátí studenti jen na praktika, která se dosud mohla konat pouze pro poslední ročníky a pro studenty ze zdravotnických či farmaceutických oborů.

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času zahájí dnes lekce a kroužky do desíti lidí ve skupině. Zatím v nich byla možná jen výuka jeden na jednoho.

Střídavá výuka na středních školách by se podle statistik ministerstva školství měla týkat přibližně 280.000 žáků. Již od minulého pondělí se tímto způsobem učí také asi 320.000 dětí z šestých až osmých tříd základních škol a 40.000 dětí z nižšího stupně víceletých gymnázií. Běžnou výuku mají deváťáci a první stupeň základních škol.

Zatímco na středních školách se ode dneška už nemusí dodržovat stálé složení kolektivů, na základních školách nadále platí, že se děti z různých tříd ve škole nemají potkávat. Všude jsou povinné roušky. Až na výjimky, jako jsou umělecké obory či sportovní gymnázia, platí zákaz zpěvu a tělocviku.