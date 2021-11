Na sportovní utkání může od pátečního podvečera maximálně tisíc lidí

Praha - Sportovní utkání může od pátečních 18 hodin navštívit maximálně 1000 lidí, nařídila kvůli šíření koronaviru vláda. Platí, že musejí být po očkování nebo prodělaném covidu, což byla novinka od pondělka. Aktuálně kapacita omezená nebyla. Omezení se tak dotkne už pátečních podvečerních utkání hokejové extraligy a víkendových duelů nejvyšší soutěže v hokeji, fotbale i dalších sportech.

Na restrikce doplatí například i fotbalisté Sparty v Evropské lize, v jejímž posledním kole bude 9. prosince pražský klub hostit Bröndby Kodaň. Slavia a Jablonec, další dva čeští zástupci ve fotbalových evropských pohárech, hrají v posledním kole základní skupiny venku.

Omezeny budou také aktivity v amatérském sportu, kde se může hromadných akcí typů zápasů a turnajů zúčastnit maximálně sto lidí. Nyní byl limit tisíc. Na rozdíl od restrikcí, které trvaly od loňského podzimu do letošního jara, tentokrát zůstávají venkovní i vnitřní sportoviště otevřená a trénink i soutěže jsou povolené. Na děti do 12 let se nevztahují žádná omezení, mládež do 18 let se může při zápasech prokazovat i PCR testem a pro dospělé platí režim očkování nebo prodělané nemoci jen při zápasech. Pravidelné tréninky ve stálých skupinách se mohou konat bez prokazování jen se sledováním příznaků.

Po omezení hromadných akcí volali hejtmani nejhůře postižených moravských krajů, kde mají problémy nemocnice. Zlínský Radim Holiš to ve spolupráci s hygieniky veřejně doporučil už dříve, ale například fotbalové Slovácko toto doporučení nerespektovalo. Vítězství 4:0 nad Spartou tak v neděli viděl vyprodaný bezmála osmitisícový stadion. Při dalším šlágru s konkurentem v boji o titul Plzní může mít Slovácko 5. prosince v hledišti jen tisícovku lidí.