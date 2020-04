Na Spartě je živo, i když se tenisový turnaj žen WTA nehraje

Praha - Na první pohled by se mohlo zdát, že se na tenisových dvorcích pražské Sparty ve Stromovce jako v minulosti koná největší tuzemský ženský turnaj. Parkoviště před areálem je nacpané k prasknutí a míče na antuce létají přes síť ostošest. Zatímco v uplynulých pěti letech se tu ale touto dobou honily za fiftýny, gamy a sety české i světové hvězdy, dnes je areál plný jen členů klubu.

Šestý ročník J&T Banka Prague Open, turnaje okruhu WTA, měl začít v pondělí. Pořadatelé ho však kvůli šíření nemoci covid-19 v polovině března odvolali.

"Turnaj je událostí a je to ztráta pro diváky, kteří neuvidí špičkové hráčky, ale i pro tenistky, Spartu a celý český tenis," řekl ČTK mluvčí turnaje Karel Tejkal při pohledu z tiskového centra, nyní provizorně přeměněného na kanceláře. "Je to škoda i pro děti, které se těšily a mohly vidět své vzory," dodal ředitel klubu David Trunda.

Symbolicky se v pondělí po omezení alespoň naplno rozjelo fungování klubu. Vedle Petry Kvitové, Barbory Strýcové či Lukáše Rosola se denně na dvorcích vystřídá přes 350 hráčů. Možnost tréninku může být v době koronavirové krize dobrou zprávou. "Nevím, jestli tahle zvláštní doba přináší pozitiva, ale ano, je výhodou, že můžeme po uvolnění trénovat od rána do večera a zájem je obrovský," řekl Trunda.

Na centrkurtu, na kterém loni hrála finále Karolína Muchová, dnes pilovaly údery dvanáctileté naděje. Na vedlejším dvorci, na němž při turnaji stává hlavní tribuna, cepoval třináctileté talenty fedcupový kouč David Kunst.

Nikdo tentokrát neřešil hrací program, který by narušila polední hodinová dešťová přeháňka. A volno v uvozovkách mají přes dvě stovky lidí, které by pořadatelé sháněli, aby zajistili hladký chod - třeba sběrače, čárové rozhodčí či ochranku.

"Bylo by třeba zajistit systém parkování a dopravy do areálu, stravování pro hráče, hosty i fanoušky a dalších asi tisíce drobností," vypočítal Tejkal.

Rozpočet turnaje dotovaného částkou 275 tisíc eur se pohybuje okolo 30 milionů korun. Při zrušení nemuseli pořadatelé investovat závratné částky. "Objednávky se budou od stálých dodavatelů realizovat v budoucnu," uvedl Tejkal.

Turnaj WTA na Spartě je v kategorii International od roku 2015 a domácím hráčkám se na něm nadmíru dařilo. První vítězkou se stala Karolína Plíšková, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a předloni zvedla trofej nad hlavu Kvitová.

V budoucnu by mohly přidat další vavřín nebo je může napodobit některá z krajanek. Světový ženský tenis by se měl k Vltavě vrátit. "Pokud bude sportovní svět fungovat normálně, tak turnaj tady v roce 2021 bude," ujistil Tejkal. Otázkou je, v jakém termínu. Vedení WTA Tour původně plánovalo změny v kalendáři, ale nikdo neví, jak to po letošním roce bude.